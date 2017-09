Ignacio Koul anhela hacer podio

Fotos EXPECTATIVA. El entrenador del seleccionado argentino, Ignacio Koul (centro), junto al equipo nacional.

05/09/2017 -

El entrenador de la selección argentina de Bicicross, Ignacio Koul, junto al equipo nacional, Ezequiel Torres, Gonzalo Molina, Ramiro Marino, Fernando Pizarro, Mateo Espejo y Facundo Ríos, completaron ayer su primer día de entrenamiento en la pista santiagueña, de cara a la final de la Copa del Mundo de Supercross que se correrá el 15 y 16.

En un alto del trabajo, Ignacio Koul le dijo a EL LIBERAL que el equipo está en óptimas condiciones para buscar algún lugar en el podio. "Correr en Santiago es un especial ante un público particular y pasional como lo es el argentino. Los chicos están bien en un año particular en donde hubo buenos resultados y otros no tantos, por lo que tenemos pendiente para este año afinar la performance en la Copa de Mundo. Esta va a ser la chance de buscar ingresar en las finales en busca de podio. Todos estamos enfocados en ello y pienso que tenemos los recursos para poder alcanzar la meta", indicó.

Koul comentó que la idea es que lleguen a la final la mayor cantidad de pilotos. "El BMX es muy particular y el desarrollo de una carrera se puede torcer a favor o en contra, pero el nivel que tenemos es para dar pelea con los mejores. Es nuestro trabajo y nuestro deber colocar a la Argentina en una final del mundo", aseveró.

Ignacio Koul advirtió que la hora de competir lo único que debe estar en juego en un piloto es todo el trabajo que se hizo antes, y la planificación de la carrera. "Se pone en escena todo lo que se hizo en un proceso. Pero si el piloto no puede manejar aspectos emocionales, familiares por ejemplo que van a ver la carrera, ello puede terminar siendo algo perjudicial", contó.

El entrenador aseguró que la Argentina tiene a Colombia por ahora como único competidor en Sudamérica. "Venezuela y Brasil y los demás están un escalón más abajo que nosotros. Somos un equipo más sólido y mi sueño es competir no contra Colombia sino con 1º, 2º y 3º del mundo. Estamos bien encaminados, mejoramos en el ranking mundial y queremos estabilizar logros en este campo, y ahora queremos afianzar ese tema para competir con los mejores del mundo, como EE.UU. Francia, Holanda, Australia", anheló

Enseguida, Koul dijo que es un proceso que debe tener el desarrollo y formación del cuerpo técnico, pilotos y dirigencia juntos. "Se deben unir posiciones para lograr todos en conjunto estas metas. Aunar criterios para alcanzar los objetivos. Tenemos los recursos, el talento de los pilotos y el apoyo de la dirigencia. Si trabajamos con convicción los resultados son una consecuencia de ello. Es un proceso que requiere mucha entrega, estamos dando el paso correcto", consideró

El equipo nacional trabajará todas las tardes hasta el 10 de este mes en la pista.

Torres y Marino

Por su parte, los pilotos Ezequiel Torres y Ramiro Marino, coincidieron en que llegan en el mejor momento de su preparación a la final de la Copa del Mundo, y se tienen fe en poder realizar un buen trabajo.

Torres dijo: "Volvemos a ser locales en Santiago en donde la gente nos hace sentir su cariño, ese que nos da fuerza. Estamos muy motivados y con la cabeza puesta en la final. La pista está en buenas condiciones, rápida como me gusta. Vengo con un buen balance de trabajo y me siento muy bien, en buena forma. Ojalá que sea un cierre con muchas camisetas de la Argentina en el podio".

Marino indicó que es lindo contar con una fecha en casa. "Estamos bien preparados con los chicos. Nosotros tenemos que evitar meternos la presión de ser locales. Debemos disfrutar del evento y dar lo máximo. A la pista la conocemos bien, tenemos experiencia de correr afuera, así que no hay excusas. En la final hay que dar lo mejor", aseguró.