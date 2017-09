Repudio al festejo de madres por sacar a un chico con Asperger del grado

Fotos SANTIAGO AZUL. La asociación trabajará en campañas de concientización sobre la inclusión de niños con autismo en escuelas.

05/09/2017 -

A raíz de que un grupo de madres celebraron por WhatsApp que cambiaran de aula a un nene con Asperger en Buenos Aires, desde la asociación "Santiago Azul TEA" de la provincia los padres de niños con autismo expresaron su repudio ante esta indignante situación.

El controversial episodio sucedió en el colegio primario del Centro Educativo Franciscano San Antonio de Padua.

"Repudiamos totalmente lo que hicieron estas mamás que discriminaron al niño. Y esto lo vemos también aquí, muchas veces pasa porque no se informan. Por eso son muy importantes las campañas de concientización’, dijo Patricia Zirpolo, referente de la asociación.

Asimismo, contó que "en Santiago Azul todos los chicos están incluidos en escuelas, pero estas situaciones como lo que pasó en Buenos Aires también vemos en Santiago un poco más en escuelas privadas".

"Si se dan casos como estos y no es fácil para algunas mamás, pero se ha ido superando y los directos aprendiendo lo importante que es. Si tienen su corazón abierto, además de su mente, pueden ir aprendiendo y aceptando’, añadió Patricia. También contó que se conocieron casos en los que los docentes también excluyen a los niños con Asperger. "Nos hemos topado con algunos casos que nos han dolido. Como madre, más allá que no sea tu hijo, te duele ver a los docentes que no aceptan a los chicos, porque si no estaba la maestra integradora no lo hacían trabajar. Nosotros no pedimos integración, sino inclusión, porque en la integración el niño va con la maestra integradora, quien hará el trabajo de la docente, pero no es así. Necesitamos inclusión, es decir que la maestra integradora guíe a la docente y que el niño sea tratado como cualquier otro", dijo.

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo, dentro del mismo espectro que el Autismo, que provoca dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no verbal, intereses restringidos e inflexibilidad cognitiva y comportamental.