Llegó Pedro Santos, el rival de Díaz Gallardo

Fotos EXPECTATIVA. Pedro Felipe Santos llegó ayer a Santiago del Estero y está listo para la gran velada del viernes en el estadio Ciudad.

05/09/2017 -

El boxeador brasileño Pedro Felipe Santos, rival del santiagueño Diego Díaz Gallardo en la gran velada del viernes en Quimsa, hizo su arribo ayer a Santiago del Estero.

En diálogo con EL LIBERAL, el pugilista habló de su estilo de boxeo, reconoció que está evaluando a su rival y se mostró muy confiado de cara al combate por el cetro mundial de la WTF.

"Creo que será una pelea difícil. Habrá que trabajarla y estar preparados para ese momento. Soy un boxeador agresivo. En cuanto a mi estilo soy de trabajar la pelea. Voy a atacar".

A su fez, Santos declaró: "Antes de salir a atacar, por supuesto que trato de analizar bien a mi rival y a sus golpes. Voy a buscar, pero me gusta saber qué tipo de rival tengo enfrente. Mi boxeo es agresivo".

Seguidamente, el boxeador brasileñó confesó: "Si pude ver algo de mi rival. Estoy conociéndolo. Tengo confianza en que puedo llevarme un triunfo de aquí. Ya me tocó pelear como amateur y como profesional en Argentina y fue en ambas ocasiones en Buenos Aires. En ambos casos me fue bien. Espero poder repetir esta vez. Sé que si hago las cosas bien, me puede ir bien", cerró Pedro Felipe Santos.