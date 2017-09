Convocan a los docentes del Plan de Mejora Institucional

05/09/2017 -

El Ministerio de Educación convoca a los docentes que pertenecen al Programa Plan de Mejora Institucional de las escuelas a aportar la documentación contable para el inicio de los expedientes de pago: Esc. Nº 737 Mons. Weimann, Col. Sec. T. A. Malbrán, Agrup. Nº 86092 Esc. Nº801 del Dpto. Aguirre, Col. Agrotéc. San Benito, Col. Sec. Sacháyoj, Esc. Nº 402 y Agrup. Nº 86080 Esc. Nº 402 del Dpto. Alberdi; EFA de Huajla, Esc.Nº 954, Col. Sec. Medellín, Agrup. Nº 86150 Esc. Nº748, Agrup. Nº 86150 Esc. Nº163 y Esc. Nº 717 J. de Gallo del Dpto. Atamisqui; Esc.Nº14 J. Darragueira, EFA de Avellaneda, Col. J. M. de Rosas, Col. Pte. H. Yrigoyen, Agrup. Nº 86159 Esc. Nº 1022 y Agrup. Nº 86157 Esc. Nº 14 del Dpto. Avellaneda; Esc. Nº 506, Col. Sec. San Ramón Sede Agrup. Nº 86108, Col. Presb. Fils Pierre, Agrup.Nº 86107 Esc. Nº 18, Agrup. Nº 86108 Esc. Nº 42, Esc. Nº 8 P. Vella, Col. Sec. Cdad. de La Banda, Col. Sec. Cdad. del Barco, Col. Sec. LosPinos, Agrup. Nº86104/05 Esc. Nº 981, Agrup. Nº 86104/04 Esc. Nº 635, Agrup. Nº 86104/03 Esc Nº 178, Escuela Nº 75 Fca. Jacques, Esc. Nº 884, Col. Sec. Cristo Rey, Col. Sec. Santiago Apóstol y Inst. B. Rivadavia del Dpto. Banda; Esc. Nº 760 Cabo N. D. Córdoba y Col. Sec. F. Inca del Dpto. Belgrano; Col. del Centenario, Esc. Normal Gral. M. Belgrano, Col. Fund. Cultural La Brasa, Col. Sec. P. Junta, Col. Sec. J. Newbery, Col. Sta. Dorotea, Cens Nº 2, Esc. de Cerámica Dr R. Rojas, Esc. Sec. Bº V. del Carmen, Col. Sec. 2 de Abril, Agrup. Nº 86034 Esc. Nº 525, Col. J. Núñez del Prado, Col. Sec. La Sagrada Familia, Agrup. Nº 86120 Esc. Nº 408, Agrup. Nº 86120 Esc. Nº 821 y Col. Sec. Lic. Policial del Dpto. Capital; Agrup. Nº 86057 Esc. Nº 602, Agrup. Nº 86063 Esc.Nº 806 (El Ceibal) y Nº1123 (Manga Bajada) y Inst. San José de Calasanz del Dpto. Copo; Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador, Esc. Agrot. de Frías, Col. Sec. Pbro Juan N. Bures, Col. W. Morris, Esc. Nº 1115 La Represa y Col. Sec. Madre Antula del Dpto. Choya; Esc. Nº 571, Esc. Nº 738, Esc. Nº 759 y Col. Sec. Arcadio Suárez del Dpto. Figueroa; Col. Sec. Lote 5. Sede de Agrup. Nº 86.016, Col. Agrot. Nº 6 Ntra. Sra. del Valle y Col. San Carlos Borromeo del Dpto. Gral. Taboada; Esc. Nº 138 Pcia. de Catamarca, Esc. Nº 930 y Col. Dr. E. Fringes del Dpto. Guasayán; Col. Agrot. Nº1 J. M. de Estrada y Agrup. Nº 86036 Esc. Nº777 del Dpto. Jiménez; Col. Sec El Colorado, Esc. Nº 539 y Col. Sec. Vilelas del Dpto. J. F. Ibarra; Esc. Nº 948 San Juan Bautista, Col. V. de Loreto, Col. Sec. P. Fco. de Uriarte, Cens Nº 6, Agrup. Nº 86143 Esc. Nº 427, Agrup. Nº 86144- Esc. Nº1066, Agrup. Nº 86143 Esc. Nº 1075, Agrup. Nº 86143 Esc. Nº 1053 y Agrup. Nº 86144 Esc. Nº del Dpto. Loreto; Esc. Nº 736 M. A. Castro, Agrup. Nº 86094 Esc. Nº 736 y Agrup. Nº 86092 Esc. Nº462 del Dpto. Mitre; Col.Sec. Esc. Pías, Agrup. Nº 86068 Esc. Nº 1067, Agrup. Nº 86077 Esc Nº 210, Esc. Nº173 J. B. Azopardo, Esc. Nº 1020, Esc. Nº 1067 y Agrup. Nº 86077 Esc. Nº 937 del Dpto. Moreno; Esc. Nº 658 Ntra. Sra. de los Milagros, Col. Nº 7 Pcial. L. Lugones e Inst. Sol de Julio (Col. Miecio O. Lagazzi) del Dpto. Ojo de Agua; Esc. N 757 P. G. Heredia (dep. del Col. Sec. El Quemado), Col. Sec. El Mojón, Col. Sec. Rapelli, Esc. Nº 872, Agrup. Nº 86022 Esc. Nº 1006, Agrup. Nº 86024 Esc. Nº 840, Agrup. Nº 86027 Col. Sec. Las Delicias, Esc. Nº 477, Esc. Nº 579 (dep. de Las Delicias) y Esc. Nº1191 del Dpto. Pellegrini; Esc. de Com. Gral. M. M. de Güemes, Agrup. Nº 86.010 Esc. Nº 416 del Dpto. Quebrachos; EFA de Cnia. Alpina, Col. Agrot. Nº 5 F.Fco.de Victoria y Agrup. Nº 86097 Esc. Nº 480 del Dpto. Rivadavia; Esc. Nº 533 Dr M. Moreno, Col. J. W. Ábalos Sede de Agrup. N 86163, Agrup. Nº 86166 con sede Esc. Nº1037 del Dpto. Salavina; Col. O. di Lullo, Agrup. Nº 86016 Esc. Nº 501, Col. Sec. B. Coloradas, Esc. Nº 925 G. de San Martín, Inst. Sup. Pablo VI, Col. Sec. Brea Pozo, Agrup. Nº 86135 Sede Esc. Nº 139 y Esc. Nº 139 L. B. Martínez del Dpto. San Martín y las escuelas Nº1013, Agrup. Nº 86127 Sede Esc. Nº 977, Agrup.Nº 86.126 Sede Esc. Nº 1013 y Agrup. Nº 86127 Sede Esc. Nº 15 del Dpto. Silípica.

La entrega de la documentación solicitada se realiza en el Ministerio de Educación, Piso 11, Equipo Contable PMI sito en el Complejo Juan Felipe Ibarra de 8 a 17.30.