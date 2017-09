Tremendas confesiones de Wanda y Zaira Nara

05/09/2017 -

Wanda Nara (30) fue invitada al ciclo "Morfi, todos a la mesa" y protagonizó un duelo imperdible con su hermana Zaira (29), coconductora del programa de Telefe. Ambas realizaron fuertes declaraciones mientras competían para ver quién hacía las mejores preguntas.

"¿Es verdad que de todos los chicos que conocés, Jakob (Von Plessen) es el que mejor parado está en la vida?’, le preguntó la esposa de Mauro Icardi sobre ‘las virtudes’ de su actual cuñado. ‘Voy a mentir, no me conviene hacerle esa prensa’, le contestó su hermana, entre risas. Este fue solo el comienzo de un interesante interrogatorio que desembocó en polémicas confesiones de las Nara.

El bóxer de Diego

Zaira no se quedó callada y le consultó si alguna vez había usado un bóxer de un famoso jugador de Argentina (en referencia a un viejo episodio que involucró a Diego Armando Maradona).

"La verdad que no. A los jugadores les mandan ropa y era un evento en una piscina. Yo no tenía malla y abrí una bolsa con un bóxer. Me tiré a la pileta y nunca me imaginé que había afuera un montón de camarógrafos’, respondió la ex del futbolista Maxi López.

La conductora siguió con el fuerte cuestionario y le preguntó si alguna vez había sido infiel. "Estás jugando muy sucio, se fueron a la mierda los códigos...", dijo Wanda.

Luego, le contestó con picardía: "Sí (fui infiel), vos también, así que callate". Ante semejante declaración, Zaira se quedó sorprendida y pidió que fueran a un corte.

Boda frustrada con Forlán

A modo de venganza, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella le pidió que contara por qué había suspendido su boda con el futbolista uruguayo Diego Forlán.

"Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, sobre una fiestita (una despedida de soltero). Se lo conté a mi hermana y le dije que no me casaba", reveló Zaira.

"Lo acompañé a Uruguay, le dejé el anillo, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio", agregó.

Luego, la presentadora de "Morfi, todos a la mesa" le preguntó a la mánager de Mauro Icardi: "¿Aceptaste alguna infidelidad?". La botinera le respondió: "No acepté, pero las dejé pasar por circunstancias. No lo volvería a hacer".

Traición

Fiel a su estilo, Wanda siguió la guerra y dio a entender que su hermana también había traicionado a uno de sus novios con el padre de su hija Malaika: ‘¿Cuánto tiempo Jakob fue tu amante?’. Zaira se paró de la silla y se fue. Más allá de sentirse incómoda, le contestó de manera muy astuta: ‘Mucho menos tiempo del que vos fuiste amante’.

Para terminar de ‘enterrar’ a Zaira, la esposa del jugador del Inter y de la selección nacional dio a entender que lo había engañado a Pico Mónaco: "¿Es verdad que cuando volvía de los torneos de tenis había olor a caballo en la cama? Las giras son largas".