Actriz de la novela "Esposa Joven" se enojó y abandonó un programa de TV

05/09/2017 -

Un tenso momento que no salió al aire se vivió este lunes en el programa "Los Ángeles de la Mañana". La actriz turca Gözde Mukavelat, más conocida como Melek en Esposa Joven, decidió abandonar el programa de Ángel de Brito minutos antes de dar una entrevista al borde de un ataque de nervios.

"¿Tuvimos un problemita detrás de cámara?", preguntó De Brito a sus panelistas. Inmediatamente, Andrea Taboada contó lo sucedido.

"La actriz estaba esperando, como lo hacen muchos de los invitados para salir al aire y literalmente se brotó y se fue. Insultó a Jazmín Natour, que es la traductora", dijeron.

La periodista y panelista del ciclo de El Trece contó más detalles de la situación: "El viernes hicimos imágenes con la actriz y ella estaba encantada de venir al programa y nosotros también porque ella hizo un gran éxito que se emitió por este canal".

"¿Estaba de mal humor?", indagó Ángel de Brito. Y Taboada reveló: ‘Parece que no se sentía bien y desde el viernes se había comprometido a venir al programa y finalmente vino. Fue bastante complicado convencerla porque no quería hablar de determinados temas que no le íbamos a preguntar. Por ejemplo de política turca y era uno de las cosas de las cuales no le íbamos a hablar".

Desde la cuenta oficial del Twitter del programa revelaron la situación por una publicación que se conoció minutos antes de la finalización del programa.