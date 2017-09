Francella vuelve al cine con textos de Bioy Casares

Fotos "Estoy viviendo un presente muy lindo, feliz y tranquilo, con mucho trabajo", aseguró Francella, en una entrevista.

05/09/2017 -

Guillermo Francella vuelve al cine, compartiendo cartel principal con Luisana Lopilato, a más de una década de haberlo hecho en la pantalla chica, esta vez en "Los que aman, odian", versión cinematográfica del relato corto de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo publicado en 1946, que dirigió Alejandro Maci.

La nouvelle, considerada como una pionera de la literatura policial argentina, nació bajo la influencia que Casares y Ocampo tuvieron de la obra de los escritores británicos Sir Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, con un lugar a puertas cerradas en el que la excusa argumental es resolver una muerte misteriosa.

Para el personaje del introvertido Dr. Huberman, Maci eligió a Guillermo Francella, una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión argentina, que vuelve a demostrar su histrionismo. "La novela no es lo mismo que la película, y desde la fase interpretativa, Maci trabajó con mucho ahínco con cada uno. Precisamente me permitió trabajar una cuerda nueva, porque de eso se trata ser actor: de asumir nuevos riesgos", dijo Francella a Télam.

-¿Qué tanto sabías de Bioy Casares o de Silvina Ocampo antes de que te convocaran para esta historia?

-De Bioy Casares sí, de Silvina y Victoria no. Tanto de Borges o de Bioy sí fui lector. Del universo de Bioy y Silvina sabía algo... El hecho de filmar en la Villa Ocampo me transportó a esa época, esas fugas... un lugar emblemático. Es más, había ido un par de veces, pero ahora filmar allí fue movilizante. Imaginar ese mundillo literario, con ese lenguaje tan agradable, que incluso tiene el guión, No es solamente el vestuario, sino el lenguaje de aquellos tiempos, con un nivel cultural que me apasiona.

-Es como un planeta muy especial...

-Mi personaje es este homéopata... como insisto, la homeopatía sigue cuestionada hasta ahora mismo, me imagino en aquellos tiempos... Debe haber habido mucho más cuestionamiento. Pero él vivía para sus globulitos, los tubos de ensayo, sus gotitas, y le aparece esta paciente que le cambia la historia, que le genera una pasión que nunca antes había experimentado. Ella también se engancha con él, pero lo usa, y lo lastima mucho.Y se da un reencuentro fortuito, porque ni él ni ella lo buscaron, fue casual, en ese lugar de ensueño que representa Ostende. Es un mundo aparte, porque allí estarán como encerrados, con los postigos clavados, sin poder salir, que les genera un acercamiento, pero otra vez... Fue muy interesante el proceso...