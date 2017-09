Sobre Luisana Lopilato: "Tiene una madurez actoral sobresaliente"

Fotos Guillermo y Luisana, felices de haber trabajado juntos nuevamente.

-¿Cómo fue el trabajar con Luisana?

-Tiene una madurez actoral e interpretativa sobresaliente, muy interesante. Además, audicionó con muchas compañeras...Cuando la vimos dijimos que tenía que ser ella. Vimos algo en sus ojos que nunca antes había visto. Hace unos días la vimos por primera vez y ella misma reconoció que no se conocía. Me dijo "No soy yo". El hecho de transportarte a otra zona, de encontrar otra faceta, te da una satisfacción extra, es una panacea. Fue muy bueno, además, trabajar con la confianza que nos tenemos.

-¿En qué momento te ves actoralmente?

-En una etapa buena, feliz, en lo personal y lo laboral. Poder elegir proyectos, ver encaminados a mis hijos, también actuando. Un momento lindo, los dos están actuando, haciendo cosas diferentes, trabajando, porque la nuestra es una profesión muy especial, con vaivenes. Acabé una obra de teatro, "Nuestras mujeres", que fue hermosa, ahora filmo con Duprat y en noviembre empiezo con Armando Bó hijo.