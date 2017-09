Video: la broma de Marcelo Tinelli que hizo llorar a Laurita Fernández

Hoy 08:19 -

En el Bailando 2017 comenzó la ronda de Cuarteto de a Tres y la primera pareja en estrenar la pista con el nuevo ritmo fue la de Federico Bal y Laurita Fernández con María Vázquez como invitada. Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado y Ángel de Brito trajo a colación un tema recurrente: según el periodista, los compañeros de la bailarina se quejan porque no saluda cuando los cruza en el pasillo, lo que provocó tensión y el llanto de la novia del hijo de Carmen Barbieri.

"Llego temprano y saludo a todos los cámaras, uno por uno. No es que sólo doy mi saludo a los famosos", respondió ella. Rápido de reflejos, Tinelli consultó a los camarógrafos y más de uno mandó al frente a Laurita. Ella se largó a llorar. "No me gusta esto. Yo saludo a todos los que veo", dijo, entre lágrimas.

"¡Es un chiste!", le explicó Marcelo. "Yo tengo respeto por todos los que trabajan acá. Siempre saludo", siguió argumentando ella, sin dejar de llorar. "Está embarazada", arriesgó Moria. "Está muy sensible para largarse a llorar por esto que le dijimos", agregó la integrante del jurado. "¿Cómo vas a llorar por esta pavada si no lloraste ni por Hoppe ni por Bal?", agregó De Brito.

En cuanto al baile, De Brito le dijo a Laurita: "Te comiste la pista. María Vázquez, un huracán. Y Fede, igual. Fue muy lindo lo que hicieron". Les puso 7.

Carolina "Pampita" Ardohain sostuvo: "Son muy parejos los tres. Me encantó aunque vi dos momentos fuera de música". Los calificó con 8. Con el voto secreto, Moria Casán declaró: "Me encantó el trío, pero vi muchas fallas. Es un placer ver a María Vázquez por su presencia escénica, pero la pareja de Fede y Laurita no explotó. Además, al principio, María se perdió".

Marcelo Polino dijo: "La invitada fue un cachetazo de glamour. Sos divina, María. Me gustó cómo te acoplaste a la pareja. Trajeron alegría ". Les puso 6. Así, en total, el trío se llevó 21 puntos.