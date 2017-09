Nueva amenaza contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

Hoy 09:34 -

Una nueva amenaza contra María Eugenia Vidal y Mauricio Macri encendió las alarmas de la seguridad del Presidente y la gobernadora, quienes ya padecieron otras intimidaciones y ataques.

Esta vez se trató de un mensaje anónimo: "Están todos muertos. En la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPAD MEV MM", decía el texto con letras recortadas en cinta aisladora dentro de un sobre negro, el cual fue dejado en un local de Cambiemos en La Matanza.

La fiscal Andrea Palin de la UFI 9 está a cargo de la investigación, quien dispuso como primera medida una consigna policial en el establecimiento partidario. Además del secuestro del sobre, que será analizado por la Policía Científica con cadena de custodia, para establecer huellas y rastros.

También se hará un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y citará para una primera audiencia a la persona que denunció el hecho.

Días atrás, una mujer amenazó a Antonia Macri, la pequeña hija del presidente Mauricio Macri y fue detenida. "Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", fue el mensaje que había publicado en Facebook la mujer, junto a una foto de un fusil, en la cuenta del usuario "Caro Krúpskaya", cuyo verdadero nombre es María Carolina Pavlosky.