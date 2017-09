Felipe Pettinato publicó un durísimo tweet contra su padre

Hoy 09:52 -

"Felipe Pettinato es el famoso hijo de Roberto Pettinato quien imita a Michael Jackson. Sobre él se ha dicho en muchas oportunidades que estaba demasiado delgado. Por esa razón se ingresó a la clínica de Alberto Cormillot. Hoy Felipe develó parte de la intimidad familiar.

“Antes de decirme ‘tu viejo es un genio’ sepan que en el peor momento de mi vida me abandonó, y todo mi tratamiento lo pagó @tapettinato", escribió en Twitter claramente enojado. Tamara Pettinato es su hermana.

No es la primera vez que este hijo escribe polémicas frases. Para el Día del Padre le publicó: “Papá hablando con una ancianita en la plaza. Siempre tan humano, mi héroe… Me gustaría conocerte, si solo no me clavaras el visto en WhatsApp sabría a dónde llevarte el regalo y decirte ‘Feliz Día’. Te quiero y te perdono, siempre”.