CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Septiembre 2017

A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO

Hoy 21:59 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.00 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSÙE Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.35 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÀN

23.45 UN GALLO PARA

ESCULAPIO

00.45 NOTICAMPI

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

10.00 QUÉ MAÑANA

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE

RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 LOS ÁNGELES DE LA

MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIEN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICION

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

12.14 LIGERAMENTE EMBARAZADA

02.54 DETRÁS DEL CANDELABRO

05.22 OBSERVADA

07.00 ALASKA

09.18 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA

CON JONNY QUEST

10.45 STEP UP 3

13.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITÍ

13.13 DICK TRACY

15.16 OLIMPO BAJO FUEGO

17.26 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

19.45 ARMA MORTAL

22.00 CARANCHO

TNT

03.00 ARGO

05.01 TNT BUZZ

06.55 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY

GREEN

08.42 SIETE ALMAS

10.54 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

12.56 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

16.31 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

18.13 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

20.07 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

22.00 300

00.08 ARGO

TCM

00.36 LA PANTERA ROSA

01.06 LA ASESINA

03.00 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.36 TIEMPOS DE GLORIA

11.44 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

14.14 MI PRIMER BESO

16.09 CUENTA CONMIGO

17.53 QUEDATE A MI LADO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 ÁNGEL DE VENGANZA

22.30 LA ASESINA

SPACE

00.11 LA REDADA

02.12 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN

LLAMAS

04.06 LA LLAMADA

06.00 COLD WAR

07.38 INDIANA JONES Y LOS CAZADORES

DEL ARCA PERDIDA

09.57 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA

PERDICION

12.18 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA

CRUZADA

14.49 CÓDIGO DE FAMILIA

17.22 ENEMIGOS DE SANGRE

19.18 STALINGRADO

22.00 JUEGO DE ASESINOS

A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ MAÑANA, CONCIERTO DE “JÓVENES

PORDIOSEROS”.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500

METROS DE RUTA 9)

+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN

DE DANZAS CONTEMPORÁNEA

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN

LOS YOUTUBERS PABLO

Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS

YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA

DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22,

ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU

CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ MAÑANA, A LAS 21.30, NICOLÁS DE

TRACY PRESENTARÁ SU ESPECTÁ-

CULO DE STAND UP “DESUBICADO”.

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL

ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA

POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO CD, “SER”.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA Nº 25)

+ ESTE VIERNES, A LAS 23.30, SE

PRESENTARÁ LA BANDA DE MÚSICA

“SIN QUERER QUERIENDO”.

ESTE SÁBADO, A LAS 23, ADRIÁN

SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO A

MARC ANTHONY.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS

DEL CAPITÁN

CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

HOY 18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD

DE LOS MIL PLANETAS

(3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA,

(ATP)

HOY 17:30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

HOY 16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 22:45 (Subt)

EMOJI, LA PELÍCULA

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -17:00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 19:30 (Cast) 22:20 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 17:00 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP)

HOY 16:45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 19:00 (Cast) 22:10 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-

19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS. CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS

LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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