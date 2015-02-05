CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Septiembre 2017
A LAS 23.45 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
Hoy 21:59 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.00 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSÙE Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.35 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÀN
23.45 UN GALLO PARA
ESCULAPIO
00.45 NOTICAMPI
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
10.00 QUÉ MAÑANA
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE
RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA
10.30 LOS ÁNGELES DE LA
MAÑANA
12.00 EL ZORRO
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIEN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICION
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
12.14 LIGERAMENTE EMBARAZADA
02.54 DETRÁS DEL CANDELABRO
05.22 OBSERVADA
07.00 ALASKA
09.18 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA
CON JONNY QUEST
10.45 STEP UP 3
13.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITÍ
13.13 DICK TRACY
15.16 OLIMPO BAJO FUEGO
17.26 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
19.45 ARMA MORTAL
22.00 CARANCHO
TNT
03.00 ARGO
05.01 TNT BUZZ
06.55 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY
GREEN
08.42 SIETE ALMAS
10.54 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
12.56 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
16.31 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
18.13 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
22.00 300
00.08 ARGO
TCM
00.36 LA PANTERA ROSA
01.06 LA ASESINA
03.00 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 4)
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.36 TIEMPOS DE GLORIA
11.44 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
14.14 MI PRIMER BESO
16.09 CUENTA CONMIGO
17.53 QUEDATE A MI LADO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 ÁNGEL DE VENGANZA
22.30 LA ASESINA
SPACE
00.11 LA REDADA
02.12 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN
LLAMAS
04.06 LA LLAMADA
06.00 COLD WAR
07.38 INDIANA JONES Y LOS CAZADORES
DEL ARCA PERDIDA
09.57 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA
PERDICION
12.18 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA
CRUZADA
14.49 CÓDIGO DE FAMILIA
17.22 ENEMIGOS DE SANGRE
19.18 STALINGRADO
22.00 JUEGO DE ASESINOS
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ MAÑANA, CONCIERTO DE “JÓVENES
PORDIOSEROS”.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500
METROS DE RUTA 9)
+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN
DE DANZAS CONTEMPORÁNEA
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN
LOS YOUTUBERS PABLO
Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS
YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA
DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22,
ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU
CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ MAÑANA, A LAS 21.30, NICOLÁS DE
TRACY PRESENTARÁ SU ESPECTÁ-
CULO DE STAND UP “DESUBICADO”.
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL
ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA
POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO CD, “SER”.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA Nº 25)
+ ESTE VIERNES, A LAS 23.30, SE
PRESENTARÁ LA BANDA DE MÚSICA
“SIN QUERER QUERIENDO”.
ESTE SÁBADO, A LAS 23, ADRIÁN
SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO A
MARC ANTHONY.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS
DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 16:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
HOY 18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD
DE LOS MIL PLANETAS
(3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA,
(ATP)
HOY 17:30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
HOY 16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 22:45 (Subt)
EMOJI, LA PELÍCULA
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -17:00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 19:30 (Cast) 22:20 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 17:00 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP)
HOY 16:45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 19:00 (Cast) 22:10 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:00-
19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS. CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS
LOS DÍAS)
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS
LOS DÍAS)