FÚNEBRES | 6 de Septiembre de 2017

06/09/2017 -

Fallecimientos

6/9/17

- José Regatuso

- Feliciana Suárez (La Banda)

- Waldina Almirón (Loreto)

- Pedro Ubertel Rodríguez (Dpto. Guasayan)

- Luis Alberto Ríos (La Banda)

- Lidia del Valle Domínguez

Sepelios Participaciones

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Tío Chucho, siempre estarás en nuestro recuerdos. Sus sobrinos Dr. Ricardo Arturo Corvalán Manzur y Fabiana Barrón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. César Goy participa con dolor de su fallecimiento. Morir es volver a casa Tío "Chucho"; los mejores recuerdos de mi juventud están ligados a vos. Gracias. Un beso a "Bequita".

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Al querido amigo Chucho lo recordaremos con inmenso cariño. Sus amigos Carlos Alberto Auat, Norma C. de Auat y sus hijos con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Carlos A. Cáceres Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación a su esposa y familia y oraciones en su querida memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Manuel Herrera Arias, Martha Bolañez y flia., con profundo pesar despiden a Chucho, rogando por su eterno descanso.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Dr. Juan Alberto Anelli participa con dolor el fallecimiento de su primo Chucho. Eleva oraciones en su memoria.

BARRAZA, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los compañeros de trabajo, de su hijo Vitillo: Lelia, Beba, Carlitos y Rolando participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOLAÑEZ, FABIO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció 4/9/17|. "Rogamos al Altísimo lo reciba en su Reno, lo cubra con su gracia y le conceda el descanso eterno". Los Subsecretarios de Jefatura de Gabinete: CPN. Olga Povedano de Paz, el Dr. Carlos Dante Mayuli, el CPN. Jorge Gustavo Murad, sus compañeros de trabajo de Jefatura de Gabinete participan su fallecimiento y acompañan a su familia

FERRERES, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 3/9/17|. Oscar Rusz, su esposa Dra. Haydeé Salgado, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus Amigos Dr. Carlos Ferreres y Dra. Maria AngélicoBoles ante irreparable perdida, Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Grupo reencuentro de Ex - docentes de la Escuela Sarmiento participa con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Aida y ruega a Dios le de fuerza para sobrellevar su ausencia.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Carlos Alberto García y Sra. María Cristina Camus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y tristeza a su querido amigo de siempre, Enrique y demás familiares. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

LEDESMA, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. La comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del ex directivo y delegado del Club Veteranos de el Triángulo. Se ruega una oración en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Marili Pinto, sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino Pinto y Mercedes Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Cielito Alcaide y María Teresa M. de Alcaide acompañan a la estimada Zulma en el dolor de la partida de su querida hermana Rezan por la paz de su alma.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Sus hijos Valeria y Franco, nietos Franco, Agustina y Máximo y tu Yerno Alejandro, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá y Nono Pepe. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Sus hijos Franco y Valeria; hijos políticos Alejandro Presti, nietos Franco, Agustina y Máximo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Su hermano Coco, su cuñada Mary Kuresza y sus sobrinos Carlitos y Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Su sobrinos María Marcela Regatuso de Sciascia, Carlos Ramón Sciascia e hijos Matías Sebastián, Marcos Isaías, Tatiana Alejandra y David Orlando participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido tío Pepe y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

REGATUSO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Lito y Chiquita; sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Siempre te recordaremos tío Pepe. Su sobrina Ana Belén Regatuso, Delfina, Nachito, sobrinos político Ignacio Orieta y Dr. Pedro Orieta.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Lucia Hazz, Gisel, Damián y Abel Alonso Hass, Maria Di Piazza, Marta y Ana Hass con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Franco y Valeria Regatuso y demás familiares. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Su compañera de vida Chary Jorge, junto a sus hijas Paula, Laura y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del querido Pepe, acompañando a sus hijos Franco y Valeria en este duro momento. Señor dale el descanso eterno a su alma y brille para el la luz que no tiene fin. Que así sea. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cementerio Jardín del Sol.

REGATUSO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Sus amigos y colegas Ricardo Bonino, Mario Ibieta, Héctor Ruiz y sus respectivas familias lamentan con mucho dolor su partida a la Casa del Señor. Elevando una oración en su querida memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Luba Kladko, sus hijos Olga Kuresza de Oller y familia y Miguel Kuresza y familia, Mary Kuresza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se perda, mas tenga vida eterna". San Juan 3, 16. Su cuñada Marita Diosquez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones y brille para el la luz que no tiene fin.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Panificadora Kuresza, participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Pepe y ruegan oraciones en su querida memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Querido Pepe: en tu partida a la nueva morada ya estarás junto a tu amigo y vecino Garnica, gozando del Reino Celestial". Acompaña con profundo dolor a sus hijos Franco y Valeria. Stella Maris Garnica y familia.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Si me amas, no llores. Solo recuerda que me adelante uno pasos". La comunidad Educativa del Colegio del Centenario participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Prof. Franco Regatuso y ruegan una oración en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Consuelo Escobar, sus hijos Álvaro Maidana y familia y Daniel Maidana participan su fallecimiento y despiden con cariño a un buen amigo. Elevan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Personal directivos, docente y de maestranza del Jardín de Infantes de Nuestra Señora de la Misericordia, acompañan a su hija Valeria, por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Claudia Gelid de Lorenzo, su esposo Raúl Lorenzo, sus hijos Raulito y Luisina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Querido Pepe Graicas por darnos tu Alegria, La llevaremos en nuestro corazon. Tu hermana Chochi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino " Tus amigas; Maria Silvia, Lorena D., Maria Gracia, Lorena P. Vicky, Mary, Cecilia, Pia y Caro, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Valeria rogando pronta resignación.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Alicia Vignau de Presti y sus hijos Alicia Inés, Rafael, Pablo, Gabriela y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Pablo C. Presti Vignau, Betina Pérez Curbelo y sus hijos Pablo, Gonzalo, Giuliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

BILLONI DE TENTI, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/11|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse Seis años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE LO PINTO, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/16|. Mamita querida, hace un año que te fuiste de nuestro lado, te llevaste con vos esa mujer maravillosa que eras. Te extrañamos mucho y le pedimos a Dios que el Cielo te bendiga y que desde donde te encuentres, nos cuides y nos protejas siempre. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial.

LAMI, AUDINO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/17|. ¡¡¡Siempre lo recordaremos con cariño!!! Sus amigos y vecinos José y Viviana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Rogamos a Dios le conceda el descanso eterno y resignación para su familia.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. "Señor, ya está ante Ti, dale el descanso eterno". Sus hermanos José, Antonio, Hugo, Jesús, Chochi y Lita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.NORIEGA,

UGOZZOLI, JOSÉ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/97|. Al cumplirse veinte años de tu desaparición física y tu ascenso al Reino de nuestro Señor, querido e inolvidable padre de gran bondad, tus hijos Sara Virginia y José Máximo, Tus nietos y demás familiares, te recordarremos rezando y rogando a Dios Padre, en la misa que en tu memoria se celebrará hoy enb la Iglesia Santo Domingo a las 21, por tu eterno descanso en paz, junto al lado de nuestra querida Madre a la que tanto amaste en tu vida.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Madre querida: hoy hace nueve noches que ya no estás físicamente, pero tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones… Tu hija Elina Urquiza y nietos agradece a las personas que estuvieron en este difícil momento: Dr. Roberto Ávila, Dr. Luis Domínguez, comisionado Gómez, a mis cuñadas Silvia Pacheco, María Coronel, enfermeros: Walter, Eduardo, a cada uno gracias, e invita a la misa que se celebrará hoy a las 19 en la Capilla Santísimo Sacramento, Bº Borges.

URQUIZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Madre hermosa: hoy hace 9 noches de tu partida, te recordamos porque vivirás por siempre con tu hermosa sonrisa y tu rostro... Tu hija Bety y nietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19 en la Capilla Santísimo Sacramento, Bº Borges.

ZANNI SOSA DE ARJONA, TOSCA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/15|. Te extrañamos mucho pero confiamos en tu compañía de todos los días. Sus hijos Mary, Ricardo y Cristina, hijos políticos Kike, Gladys y Tim, sus amados nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAGON, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/17|. Sus hijos Macario, Blanca, Humberto, Marta y Eva, sus hijos políticos Julio, Héctor y José; sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Nueva Empresa Gorostiza.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce Viaña participa con inmenso dolor el fallecimiento de su querida amiga Juanita y acompaña con todo cariño a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Manuel E. Sambade y su esposa Luz, Mirta del V Sambade y Elba Mitre participan con profundo pesar su fallecimiento.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigos de s hija Jovita, Alberto Garces y Ada María Garces, sus hijos Ronald y flia; Shirley y flia. Ruegan una oración a su querida memoria.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Las familias de Máximo R. Artayer, flia Roger Manfredi, Flia. Najarro Rosales, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevamos oraciones en su memoria.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Familia de Ivonne Pereyra de Moukarzel, acompañan a la familia de la Sra Pila, amiga incondicional. Ser de luz y de gracia de Dios, que ahora están juntos ante la presencia del Señor. Rogando oraciones en su querida memoria.

CEJAS, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su esposo Carlos Sayago, sus hijos: Ivan y Carlos Raul, sus hermanos: Divino, Guido, Nelly, Ramona, Juan, Graciela y Elva, sus nietos: Florencia, Brian, Kevin, Jimena, Nahuel y Janet, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio la Misericordia a las 17:00hs. Nueva Empresa Gorostiza.

CEJAS, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de Delegados y su comision de Jubilados y Pensionados, participan del fallecimiento del socio. que sus restos serán inhumados en el cementerio la Misericordia a las 17:00hs Domicilio del velatorio Pellegrini n° 267.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Celeste y Marcela Gonzalez Castro y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Martín y Florencia y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su esposa Ester Ponce, hija Silvana, madre Blanca, hermana Cristina part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. En el cement. La Misericordia a las 16 hs., casa de duelo Beruti 1196 Villa Unión. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUAREZ, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus hijos y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Los Quirogas. Casa de duelo Paraje Perchil. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/14|. Tu presencia sigue entre nosotros. Que Dios te tenga en la gloria, como nosotros en el corazón. Su esposa Inés París, sus hijos Natalí y Fernando, hijo político Atilio Vignetta, tus nietitos Mara y Bruno, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol, al conmemorarse el 3º aniversario de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17 a los 103 años|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su hija Mercedes su hijo político Gregorio, sus nietos y biznietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus hijos Mercedes, Rosa, Beatriz, Timoteo, Eveluz, Orlanda, Walter, h. políticos, nietos, bisnietos y demas familiares Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en cementerio Cristo Rey- Loreto. Cobertura CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGURO S.A. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162. Tel 4219787.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. La comunidad educativa de la escuela N°961 de Rio Pinto participa del fallecimiento de la mamá de su ex directora Orlanda Villa de Tapia y ruegan oraciones a su memoria.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Liliana Sánchez su esposo Roque y sus hijas Rita y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Dra. Liliana Salomón de Richetta, Dr. Richetta Luis Delfín, Dr. Luis Alfredo Richetta y Sofía Rosella Richetta. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17 a los 103 años|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Tú nieta Sonia Leiva y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de la docente Claudia Leiva. Choya.

CARRIZO, DANTE LELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Los amigos de Ital Bar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CARRIZO, DANTE LELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Comisión Directiva y Socios de AOMA Seccional Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CARRIZO, DANTE LELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Octavio Luna y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

DOMÍNGUEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus hijos Ernesto, Mario, Saúl, Lino, Orlando, Sabina, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Antilo a las 15 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALVÁN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su hermana Angélica del Carmen Galván participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

RODRÍGUEZ, PEDRO UBERTEL (Uva) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su esposa Estela del Valle Villavicencio, sus hijos Victoria, Pascual, Ruben, Sergio, Catalina, Azucena, Rosa, Silvina Maria, Jose, Mayra, H.politicos Walter, Quito, Victor, Leopoldo, Pedro, Luis, nietos, bisnietos y demas familiares Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en cementerio de Famatina. Dpto. Guasayan. Cobertura Obra Social I.O.S.E.P. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162. Tel 4219787

ROJAS CARABAJAL, SAMUEL ARMANDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Los compañeros de trabajo, de su papá Armando: Lelia, Beba, Carlitos y Rolando participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.