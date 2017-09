Fotos Un grupo de empleados de comercio protestó por el cierre de un supermercado

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia se mostraron preocupados por la situación en la que quedaron 30 trabajadores, tras el cierre de una conocida cadena de supermercados con 3 locales en la ciudad Capital. Los mi smos e s tán ubicado en Rivadavia y Córdoba (el primero que cerró sus puertas), Avenida Belgrano y Libertad y Solís e Independencia. El secretario general de l Gr emio, Ví c - tor Manuel Paz, indicó que están "esperando las propuestas que hará el dueño y sus abogados a los empleados" e indicó: "esperamos que se pague el sueldo de agosto que aún se adeuda y sobre todo que se paguen las liquidaciones como corresponde" expresó. Paz indicó que la situación ya se conocía y venían tratando de arreglarla desde hace un mes atrás, pero que incluso ni siquiera "hubo telegramas (de despido)". Preocupación Por su parte, Walter Luna, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, le dijo a EL LIBERAL que "el supermercado se vendió, pero no hubo acuerdo entre los ex propietarios del negocio y los empleados por las indemnizaciones".