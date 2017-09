Una decena de ex candidatos de Florencio Randazzo harán su pase formal al massismo

Fotos PROYECCIÓN. La fuerza de Massa buscará fortalecer el perfil peronista de 1País y en este marco, debilitar el espacio de Cumplir, de Randazzo.

06/09/2017 -

Una decena de ex candidatos de varios distritos bonaerenses del Frente Justicialista Cumplir formalizarán este fin de semana su pase al massismo , durante un plenario de dirigentes de 1País que se realizará el sábado, en donde, según fuentes del partido de Sergio Massa, se sumarán más de 30 dirigentes que abandonaron el espacio de Florencio Randazzo.

Según informó la agencia e noticias Télam, el massismo presentará en una reunión plenaria a las nuevas incorporaciones a la fuerza 1País, y a los ex candidatos a concejales de Lomas de Zamora y Lanús, Emilio Reinoso y Karina Verón, se le sumarán los ex candidatos a concejales Raúl Cavalli (Lanús), Marcelo Tassielo (Quilmes), Thiago Klages (Pilar), Zoilo Aranda (Moreno), Gustavo Laup (General Alvarado), Melly Díaz (General Alvear), además de candidatos de Marcos Paz, Jose C. Paz, San Isidro, entre otros ex candidatos del Frente Justicialista Cumplir.