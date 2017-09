Zamora: "Soy parte de un proyecto político que tiene que ver con la unidad de los santiagueños"

Fotos BENEFICIO. El senador nacional reconoció el respaldo de las ONG para la construcción de las viviendas sociales.

06/09/2017 -

En el marco de las fuertes políticas sociales impulsadas por la gobernadora Claudia de Zamora, autoridades inauguraron diferentes obras de vital importancia en la localidad de San Benito, departamento Capital.

Con el acompañamiento de vecinos se habilitaron viviendas sociales, red de distribución de agua potable domiciliaria parcial de 10 km de extensión desde el acueducto del Oeste, abarcando los parajes de Concepción, Candelaria, Santo Domingo, Tres Guanacos, El Retiro y 14 Quebrachos, que beneficia a más de 60 familias y a 7 instituciones públicas. También, se inauguró una radio comunitaria para dicha localidad, un depósito municipal, un salón comunitario (paraje Santa Rosa), red de media tensión en tramo ruta nacional Nº 64, red de baja tensión en los parajes Santa Rosa, Dolores, Quebracho Marcado, Quebracho Herrado, San Gregorio, San Andrés y San Benito.

En el acto inaugural participaron el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué, el director de la Depse, Raúl Trungelitti, el senador nacional Dr. Gerardo Zamora, la diputada nacional Mirta Pastoriza y el comisionado de la localidad de San Benito, César Coronel.

Mensaje

Al hacer uso de la palabra, el senador nacional Gerardo Zamora transmitió el saludo de la gobernadora Claudia de Zamora, "que no hace mucho estuvo aquí inaugurando obras también y me pidió que les envíe un fuerte abrazo".

Ante el reconocimiento de los pobladores de la zona, el senador pidió "que tengan fe todos los santiagueños y tratemos de unirnos más allá de las diferencias que podamos tener".

"Yo soy parte de un proyecto político que tiene que ver con la unidad de los santiagueños, con las decisiones en conjunto" dijo, para agregar "les traigo el agradecimiento de la gobernadora por el trabajo que se está haciendo con un programa muy importante que tiene que ver con la vivienda social".

Compromiso

Sobre la implementación del programa de viviendas sociales, Zamora reconoció "el trabajo conjunto que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social junto a las comisiones municipales, los intendentes y las ONG".

En ese marco, ratificó la continuidad del programa hasta que no quede ninguna vivienda rancho o construcción precaria. "Ojalá que no detengan este trabajo, porque es lo que ha decidido la gobernadora en su momento y lo vamos a acompañar todos; vamos a continuar hasta que no quede ninguna familia viviendo en una casa indigna que trae muchos problemas", remarcó.

Atento a las obras impulsadas el senador felicitó "a toda la comunidad de San Benito y a todos los parajes por las obras que se inauguran. Es muy importante cuando las comunidades van avanzando".

Recordó que cuando visitó la localidad en el año 2005 le costaba "llegar a San Benito y hoy está el camino, el agua, la luz, el acueducto del Oeste que nos permite que todas las familias vayan teniendo en su casa el agua", ejemplificó, entre las obras impulsadas.

Recorrido

Las autoridades visitaron las obras de la radio comunitaria, la iluminación y la red de agua potable que beneficia a más de 60 familias.

Durante el acto también se realizó el anuncio del tendido de la energía eléctrica a la localidad de El Vizcacheral y que, por disposición de la gobernadora en los próximos días se entregará a la comunidad de San Benito un camión cisterna que facilitará la tarea de distribución de agua.

Luego se prosiguió con la entrega de llaves a los beneficiarios de las viviendas, las cuales fueron construidas por la Comisión Municipal y por la Asociación Civil Fuerza Unida de San Rafael a cargo de María Coronel.