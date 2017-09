La Copa Upcn tendrá 12 equipos

06/09/2017 -

La Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina, tendrá doce equipos y comenzará el próximo domingo 17 del corriente.

La primera fecha incluye los siguientes partidos: Coronel Borges vs. Villa Constantina B, Olímpico vs. Juventud, Sportivo Colón vs. Belgrano, Jorge Newbery vs. Independiente, Nicolás Avellaneda vs. Huracán y Quimsa vs. Villa Constantina.

La incorporación de Borges y Villa Constantina B generó beneplácito en la dirigencia de la Capitalina, en su carácter de organizador del torneo.