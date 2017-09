06/09/2017 -

La Asociación Capitalina programó para esta noche partidos de Cadetes y Mayores, en el marco de la primera fecha del Clausura. La programación es la siguiente: Nicolás vs. Colón, en Cadetes y Mayores (N. D’Anna y Carrillo); Belgrano vs. Red Star, en Cadetes y Mayores (G. D’Anna y Páez); Quimsa vs. Tiro Federal, en Cadetes (A. D’Anna y N. Díaz) y Mayores (A. D’Anna y López); Independiente vs. Newbery, en Cadetes y Mayores (Mukdsi y Montoya).

Por su parte, Borges y El Remanso abrirán el torneo de la divisional B. Dirigirán Aliaga y Abdala.