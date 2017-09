Quimsa sumó su tercera alegría en una gira inolvidable

Fotos TRIUNFAZO. Quimsa se presentó en el estadio Luis Conde y consiguió su tercera victoria, aunque lo más importante fue el rendimiento.

06/09/2017 -

La Asociación Atlética Quimsa se quedó con su tercer triunfo consecutivo en la gira de pretemporada, que comenzó en Corrientes y que continúa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anoche venció a Boca Juniors por 70 a 59, en el estadio Luis Conde, más conocido como La Bombonerita.

El equipo santiagueño demostró nuevamente que está para grandes cosas, con muy buenos aportes individuales y solidez en el juego colectivo.

En esta ocasión, Leonel Schattmann se convirtió en la gran figura del partido, al terminar como máximo encestador de su equipo con 16 puntos.

También se destacaron Sebastián Vega, Juan Ignacio Brussino y Roberto Acuña, los tres con 11 unidades.

Esta noche, desde las 20.30, el Fusionado jugará su cuarto amistoso frente al Club Atlético Estudiantil Porteño de Ramos Mejía, equipo que milita en el Torneo Federal de Basquetbol.

José Montero

Al término del partido, el santiagueño José Montero se mostró feliz por el triunfo y por su aporte.

"Estoy muy contento y muy feliz por sumar minutos y en lo grupal por seguir sumando con el equipo, que tenemos que acostumbrarnos a ganar", indicó el alero.

"Más allá de que me vaya bien o no, es importante sumar para el equipo, hacer lo que me pide Fabio. Voy a tratar de aportar mi granito de arena para que al equipo le vaya bien", agregó.

Luego, destacó el respaldo recibido. "Los jugadores y el cuerpo técnico me dan mucha confianza y eso es importante. Vengo de una categoría más abajo. Hay que seguir aprendiendo de ellos, que día a día me enseñan muchas cosas. Me ayudan mucho adentro y fuera de la cancha", indicó.

De cara al juego de esta noche, explicó: "El equipo está muy comprometido con los partidos amistosos. Sabemos que tenemos que prepararnos bien para el arranque del Super 20".