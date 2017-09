Legrand: "Lo único que importa es que aparezca Santiago Maldonado"

Fotos TEMOR. "Veo que la grieta se ensancha cada vez más. ¿Cuándo va a llegar el momento de la reconciliación para los argentinos?", anheló.

La estrella televisiva, Mirtha Legrand habló de la desaparición de Santiago Maldonado y criticó a Mauricio Macri por bajar línea a sus funcionarios para que no hablen del tema. También le pegó a Marcelo Tinelli por la parodia de la entrevista a la falsa Cristina Kirchner.

En entrevista con Intrusos subrayó que "lo único que importa es que aparezca Santiago Maldonado, esa es la verdad. Ahí tenemos que poner el acento".

Además, afirmó: "Creo que el Presidente dijo que no se hablara más del tema, pero ya está instalado", en referencia a la desaparición de Santiago Maldonado. "Creo que sí, dio la orden de que no se hable más del tema porque está muy politizado", completó.

"La gente se asusta de que desaparezca alguien. Yo me pongo en el lugar de la madre, de la familia. ¿Cómo está esa familia? Yo he perdido un hijo. Mi hijo se murió por una enfermedad, es cierto. ¿Pero esta madre que no sabe si su hijo está vivo o muerto, si lo mataron o no?", preguntó a los periodistas de América.

Al momento de opinar sobre la parodia de Tinelli y Bossi, cuestionó: "Me pareció horrible lo que vi en Facebook, espantoso, no me gustó". Y criticó la entrevista telefónica que concedió Macri durante la grabación de ese sketch, pero que finalmente no se vio al aire.

"Me pareció absolutamente inoportuna la salida al aire del Presidente. Pero nadie se niega a la televisión. Es cholula, la gente es muy cholula. Pudo haber evitado el contacto y disculparse. En ese momento estaban destruyendo la Avenida de Mayo, ¿no? Estamos viviendo momentos muy sensibles, hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Así no se puede vivir", advirtió.

"Estoy muy preocupada, porque yo veo más allá, querido. Veo que la grieta se ensancha cada vez más. ¿Cuándo va a llegar el momento de la reconciliación para los argentinos? Yo soy grande, he vivido todos los gobiernos, como usted se puede imaginar. Pero lo que estamos viviendo ahora, en un gobierno democrático, tantas ofensas y hechos delictivos", reflejó finalmente.