Sofía Vergara ganó un juicio contra su ex novio por custodia de embriones

06/09/2017 -

Una batalla legal de varios años y la vida de dos embriones congelados, Emma e Isabella, podrían haber llegado a su fin después de que un juez federal de los EE.UU. desestimara el caso entre la actriz Sofía Vergara y su ex novio Nick Loeb. Hace casi dos años, Loeb hizo una demanda a nombre de los embriones fecundados por ambos cuando estaban juntos. La colombiana había decidido junto a su ex pareja congelar embriones para ser padres en el futuro. Años más tarde, luego de la ruptura, él le reclamó a Vergara que lo dejara a cargo de la custodia de los dos embriones. La demanda la hizo a nombre de "Emma" e "Isabella", que serían los nombres de sus futuros bebés. Según consigna el portal estadounidense TMZ, la extraña demanda habría llegado a su fin ya que un juez federal de Louisiana indicó que no tenía jurisdicción en este caso porque los embriones fueron concebidos en California. El magistrado mencionó en los documentos del veredicto, que ni Loeb ni Vergara tenían relación alguna con el Estado, y que probablemente el hombre había hecho la demanda allí por sus leyes favorables relativas a los derechos de los niños no nacidos. Aún no se sabe si Loeb seguirá luchando por poseer los embriones que fecundó con Vergara. La colombiana, en tanto, se casó en noviembre de 2015 con el también actor Joe Manganiello.