¿Escándalo en puerta? Fuerte denuncia contra el grupo Midachi

06/09/2017 -

Un comunicado de la Asociación Argentina de Actores generó un tremendo revuelo en las últimas horas. Es que, la reconocida entidad sindical que reúne a los artistas de todo el país denunció a los Midachi por no presentar los pagos correspondientes a los primeros meses de su show. En detalle, la asociación dio a conocer a través de un escrito "la decisión unilateral e ilegítima" de la productora conformada por Dady Brieva, Miguel Del Sel y Darío "Chino" Volpato de no haber presentado en dicho sindicato los contratos, ni los pagos correspondientes a los actores antes mencionados. Entre otras cosas, Actores precisa que "los productores evaden los aportes sindicales y las contribuciones a la OSA (Obra Social de Actores)". Y, contundente, la entidad avisa que se han "efectuado denuncias ante los organismos competentes" e intiman "a la empresa a que cumpla con sus obligaciones".

La respuesta de Dady

En tanto, Dady Brieva aclaró por qué la reconocida asociación lo acusa a él y a sus históricos compañeros Miguel Del Sel y Darío "Chino" Volpato de no haber presentado en dicho sindicato los contratos y el dinero de sus presentaciones.

"Es un problema solamente de encuadre laboral. Nosotros creemos que nos debemos regir por la ley de aportes previsionales, en la cual nosotros somos empresarios", destacó.

"Es un caso muy particular, que no pasa con Les Luthiers, que sí tiene actores. Nosotros no tenemos actores: somos empresarios de nuestros productos y creemos que no estamos encuadrados dentro de esto. Es un problema netamente jurídico", especificó.