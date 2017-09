Florencia Peña sobre la escena hot de Luisana Lopilato y Guillermo Francella: "Me da incesto"

Hoy 07:34 -

Después de sucedida la avant premiere de la película "Los que aman, odian" y conocido el tráiler del film, protagonizada por Luisana Lopilato y Guillermo Francella, su ex compañera de 'Casados con Hijos', Florencia Peña, opinó sobre la escena de sexo que comparten y generó debate en los medios ya que, ambos, habían sido padre e hija en la tira de Telefé.

"A mí me da un poco incesto. Los amo a los dos. Pero a mí me pasa, no sé si les pasa a todos, que está tan instalado Casados con hijos, fueron tantos años de repeticiones, que los ves en el cine y decís 'ay'. Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vayan a verla igual...", opinó Florencia en una entrevista con el programa Confrontados.

"A mí me generó resquemor. Paolita se la está dando a Pepe Argento", remarcó Peña sobre los personajes que quedaron en el imaginario colectivo.

Para finalizar el tema, Florencia, que hacía de Mónica Argento (madre de Luisana y esposa de Guillermo) en la histórica ficción de Telefe, agregó: "Luisana es una niña, más allá de todas las cosas que le pasaron, cuando vos la tratás, es como una adolescente. Yo estaba en el cine el otro día y cuando vi la escena dije 'ay, no, no muestren más'. Me cuesta verla, yo soy la mamá".