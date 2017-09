El encuentro entre Carlos Sainz Jr. y Jon Snow

Hoy 11:06 -

Carlos Sainz Jr. terminó el GP de Italia del pasado domingo en decimocuarta posición y, por primera vez, acabó la carrera sin sumar ningún punto a su casillero de la clasificación del Mundial de Fórmula 1, actualmente en la novena posición.

Sin embargo, el piloto español tuvo la oportunidad de conocer al actor Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow en “Game of Thrones”, y ha demostrado que fue un gran placer para él.

Antes de que comenzara la carrera, Kit Harington visitó junto con su compañero Liam Cunningham, quien da vida al lord Davos Seaworth en la exitosa serie de HBO, los boxes de Toro Rosso, la escudería del hijo del campeón mundial de rally Carlos Sainz.

Allí, pudo sentir la emoción de la Fórmula 1 dando una vuelta en un biplaza. Aunque Kit Harington iba como pasajero, no ocultó sus nervios a Carlos Sainz Jr. justo antes vivir esta trepidante experiencia.

⚔️ Jon Snow is ready for the battle... ermmm, not really... for his first #F1 experience ever, actually