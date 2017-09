Los chicos se esforzaron y tuvieron su recompensa

06/09/2017 - La dirigencia del Club de Cazadores de Santiago del Estero hizo disputar el pasado fin de semana con total éxito, el séptimo parcial del Campeonato Santiagueño de tiro a la hélice, evento que quedó en las manos del joven tiradoir bandeño Federico Martín, en la categoría Menores. En esta ocasión lo siguió bien de cerca el escopetero Fadi Abdala, también de La Banda. L o s c h i c o s c omo siempre hicieron un gran trabajo en la parte competitiva, y en el cierre recibieron sus respectivos premios en el podio. El certamen se desarrolló a 18 hélices sin límites de erradas, ante cerca de cuarenta tiradores de varias categorías. Los chicos mostraron una vez más sus progresos.