El club Ciclista Olímpico pegó el grito de campeón en la categoría Sub 15 femenino en el torneo Anual Federativo

06/09/2017 - El vóley del Club Ciclista Olimpico sigue consechando nuevos titulos en esta temporada. La categoría Sub 15 femenino dirigida por la profesora María Elena Giménez pegó el grito campeón en el torneo Anual Federativo 2017 organizado y fiscalizado por la Fuvase Vóleibol. Es la cuarta cosecha en este importante certamen, que se suma a los conseguidos por las categorías Sub 15 y Sub 17 masculino y por Mayores femenino, lo que posiciona al club como el más ganador en estos casi 50 años ininterrumpidos de la disciplina en la institucion bandeña. A estos logros deportivos se suma el título de campeón de los Juegos Deportivos Provinciales (Judepro Santiago) con el que se logró la clasificación para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2017 en Mar del Plata, en octubre. Un año de muchas alegrías para el vóley de Olímpico. La subcomisión de padres y la comision directiva del club felicitan a sus jugadores, cuerpo técnico y colaboradores por estos importantes premios logrado en el vóley.