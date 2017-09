Las Termas se transforma cada año en su mejor versión

06/09/2017 - La comunidad que habita en Las Termas de Río Hondo, como los miles de turistas de distintos puntos del país que la visitan, cada año, viven a pleno los festejos de un nuevo aniversario desde que la declararon como municipio en el año 1954. La Ciudad Spa tuvo una transformación estratégica en los últimos 12 años, con un crecimiento en infraestructura mediante la aplicación de políticas públicas integradas en materia de turismo entre nación, provincia y municipio. De esa manera, la ciudad logró romper la estacionalidad, hoy no solo recibe turistas en temporada alta, sino que tiene actividad hasta fines de noviembre. En la época estival quedan habilitados más de 50 establecimientos hoteleros con todos los servicios para recibir al turismo en baja temporada. El destino turístico termal dio un salto de calidad a partir del año 2005, cuando asumió la gobernación el Dr. Gerardo Zamora. En ese contexto, la ciudad alcanzó un crecimient o no sólo cuantitativo sino cualitativo en materia de políticas turísticas profundizadas en la gestión de gobierno que lleva adelante la gobernadora, la Dra. Claudia de Zamora con las que la ciudad Spa por naturaleza se benefició con la construcción de obras de infraestructuras básicas que hoy le permiten posicionarse como uno de los destinos más importantes no solo de Argentina sino a nivel internacional.l