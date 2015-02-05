CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Septiembre 2017
A LA 00.45 HACIA LO SALVAJE
Por El Liberal
Hoy 21:20 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚACIÓN)
13.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 HACIA LO SALVAJE
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LOS MÁGICOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.42 HONEY
08.33 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
08.47 TIENES UN E-MAIL
11.16 VACAS VAQUERAS
12.45 INSTINTO
15.12 MI LOCA FAMILIA
17.09 TIENES UN E-MAIL
19.37 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
22.00 LETRA Y MÚSICA
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
11.50 LA EDAD DE LA INOCENCIA
14.20 NUESTRO AMOR
16.04 QUEDATE A MI LADO
18.21 COYOTE UGLY
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 LA HORA DEL ESPANTO
22.57 COLMILLO BLANCO
TNT
06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
09.13 BERNIE
11.02 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
12.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
14.27 EL ÚLTIMO SAMURAI
17.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
19.09 EL TURISTA
21.04 DOS LOCOS EN PATRULLA
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 EL QUINTO PODER
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MARGINADOS PROTEGIDOS
11.00 HOUSE M.D., FEALDAD
12.00 HOUSE M.D., MEJOR QUE NO LO SEPAS
12.55 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA
13.45 IT TAKES A KILLER, MUERTES EN LA FAMILIA
14.15 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
16.00 HOUSE M.D., JUEGOS
17.00 HOUSE M.D., UNA GRAN MENTIRA
18.00 GRIMM, AMOR CIEGO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES DE MODA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A LA REALIDAD
21.00 BATES MOTEL, MARION
22.00 BATES MOTEL, INSEPARABLES
23.00 DRAGÓN ROJO
01.30 GRIMM, AMOR CIEGO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ANNA KARENINA - PARTE 1
10.55 ANNA KARENINA - PARTE 2
13.05 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
15.30 VERANO EN FEBRERO
17.40 CUATRO HERMANOS
20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
23.25 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL
02.10 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ HOY, CONCIERTO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY, A LAS 22.30, FUSIÓN FOLCLORE - ROCK, EN UN TRIBUTO A JORGE DREXLER Y LISANDRO ARISTIMUÑO, POR “HACIENDO DEDO”.
+ VIERNES 8, A LAS 22.30, TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL PAOLETTI. JOSÉ CORIA, EN PERCUSIÓN, PABLO SANTILLÁN, EN BAJO, Y QUIQUE VILLALBA, EN PIANO.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ HOY, A LAS 21.30, NICOLÁS DE TRACY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO DE STAND UP “DESUBICADO”.
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.
CLUB HURACÁN
(ROCA Y CHACO)
+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23, “VUELVE PRIMAVERA 2017” CON “EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO POR WILLY OCARANZA.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)
+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
07/09-08/09 -17:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
07/09-20:00 (Cast) 22:35 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
07/09-08/09 -16:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
07/09- 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
07/09-08/09 -17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
07/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
07/09-08/09 -17:30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
07/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
07/09- 17:00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40