CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Septiembre 2017

A LA 00.45 HACIA LO SALVAJE

Hoy 21:20 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚACIÓN)

13.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 HACIA LO SALVAJE

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LOS MÁGICOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.42 HONEY

08.33 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

08.47 TIENES UN E-MAIL

11.16 VACAS VAQUERAS

12.45 INSTINTO

15.12 MI LOCA FAMILIA

17.09 TIENES UN E-MAIL

19.37 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

22.00 LETRA Y MÚSICA


TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

11.50 LA EDAD DE LA INOCENCIA

14.20 NUESTRO AMOR

16.04 QUEDATE A MI LADO

18.21 COYOTE UGLY

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 LA HORA DEL ESPANTO

22.57 COLMILLO BLANCO


TNT

06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

09.13 BERNIE

11.02 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

12.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

14.27 EL ÚLTIMO SAMURAI

17.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

19.09 EL TURISTA

21.04 DOS LOCOS EN PATRULLA

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 EL QUINTO PODER


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MARGINADOS PROTEGIDOS

11.00 HOUSE M.D., FEALDAD

12.00 HOUSE M.D., MEJOR QUE NO LO SEPAS

12.55 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA

13.45 IT TAKES A KILLER, MUERTES EN LA FAMILIA

14.15 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

16.00 HOUSE M.D., JUEGOS

17.00 HOUSE M.D., UNA GRAN MENTIRA

18.00 GRIMM, AMOR CIEGO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES DE MODA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A LA REALIDAD

21.00 BATES MOTEL, MARION

22.00 BATES MOTEL, INSEPARABLES

23.00 DRAGÓN ROJO

01.30 GRIMM, AMOR CIEGO


STUDIO UNIVERSAL

09.00 ANNA KARENINA - PARTE 1

10.55 ANNA KARENINA - PARTE 2

13.05 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

15.30 VERANO EN FEBRERO

17.40 CUATRO HERMANOS

20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

23.25 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL

02.10 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ HOY, CONCIERTO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 22.30, FUSIÓN FOLCLORE - ROCK, EN UN TRIBUTO A JORGE DREXLER Y LISANDRO ARISTIMUÑO, POR “HACIENDO DEDO”.

+ VIERNES 8, A LAS 22.30, TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL PAOLETTI. JOSÉ CORIA, EN PERCUSIÓN, PABLO SANTILLÁN, EN BAJO, Y QUIQUE VILLALBA, EN PIANO.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ HOY, A LAS 21.30, NICOLÁS DE TRACY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO DE STAND UP “DESUBICADO”.

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.

CLUB HURACÁN

(ROCA Y CHACO)

+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23, “VUELVE PRIMAVERA 2017” CON “EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO POR WILLY OCARANZA.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)

+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

07/09-08/09 -17:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

07/09-20:00 (Cast) 22:35 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

07/09-08/09 -16:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

07/09- 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

07/09-08/09 -17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

07/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

07/09-08/09 -17:30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

07/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

07/09- 17:00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40

 
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