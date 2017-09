Menotti, contundente: "Fueron un espanto"

07/09/2017 -

César Luis Menotti asumió una postura crítica ante el rendimiento del seleccionado argentino y no tuvo problemas en asegurar que los jugadores "fueron un espanto"

"El fútbol es como el tango, no se puede andar corriendo todo el tiempo. El fútbol tiene pausa, tiene aceleración, tiene ritmos, tiene cambios. La Argentina juega desde el vértigo, y eso es el peor enemigo de un futbolista. Cada vez que agarra la pelota sale corriendo para adelante", explicó el "Flaco"

El DT que levantó la Copa en 1978 no dudó en críticar a los jugadores. "Fueron un espanto", tiró convencido.

"Ponen drones, dan charlas, ponen catorce tipos para laburar, y cuando agarra la pelota Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede gambetear a todos", argumentó Menotti.

Con relación al escaso trabajo que lleva el ciclo de Jorge Sampaoli, el ex DT aclaró que el presente le juega una mala pasada al reemplazante de Bauza. "Es muy difícil. Los tiempos se los devora. La falta de experiencia... No es lo mismo dirigir al Sevilla que a la Argentina. Sobre todo si tenés a Messi y a todos esos jugadores que juegan en equipos muy importantes".

"No entendí al equipo, lo digo con bastante prudencia porque no hablé nunca con Sampaoli, pero no lo entiendo, no sé cómo juega. Me parece que pone nombres que no están a la altura", agregó.

"La verdad que fue un espanto. Yo jugué dos partidos contra Venezuela: en Caracas 7 a 0 y en Rosario 11 a 0. Ahora tengo que ver que nos cuesta ganarle a esta selección", concluyó.