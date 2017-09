Un contrato impide a la selección jugar en la Bombonera

Fotos DESCARTADO. Las chances de que el seleccionado argentino juegue en la Bombonera se desvanecieron ayer.

07/09/2017 -

La Asociación del Fútbol Argentino aclaró que existe un contrato firmado con River para que el partido frente a Perú, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, se juegue en la estadio Monumental.

Fuentes cercanas al presidente Claudio Tapia aseguraron que "hay un contrato firmado para que se juegue en el Monumental" e incluso fueron más allá al manifestar que "la semana próxima se lanzará la venta de entradas" para el encuentro que se disputará el jueves 5 de octubre.

Apenas finalizado el empate frente a Venezuela, trascendió en los pasillos de Núñez que existía la posibilidad de jugar ante los incaicos en la Bombonera, pero esta versión impulsada por el entorno de Daniel Angelici fue descartada.

Incluso desde AFA informaron que hace cerca de diez días se giraron notas a Conmebol y a Fifa, donde se comunicó que el estadio que se utilizará será el Antonio Vespucio Liberti. Si bien se evaluó la chance de ir al Alberto J. Armando, la variable fue descartada por varios aspectos como por ejemplo el económico, ya que tiene 12 mil lugares menos que el Monumental.

Además, la cancha de Boca debería ser avalada por Fifa como sede de un partido de Eliminatorias y, a un mes del partido, los tiempos no darían. En ese estadio, la Argentina perdió la chance de clasificarse al Mundial de México 1970 cuando igualó 2 a 2 ante Perú, en agosto de 1969.

Por su parte, el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio resaltó que "no elegiría volver" a jugar contra Perú por las Eliminatorias en la Bombonera.

"Por algo tengo canas. Estuve en Boca en el sesenta y nueve cuando la Argentina quedó afuera del Mundial, justamente ante Perú. No elegiría volver", subrayó D’Onofrio y entre sus argumentos mencionó una cuestión de "cábala".

"No me cambia la vida si quieren otro estadio. El de River es el más grande, con más capacidad para la recaudación. No cobramos para que la AFA siga recaudando y tenga más fondos. Me parece raro que quieran ir a otro lado, donde recaudarían menos", adujo el titular de los Millonarios.