Las semifinales del Súper X acaparan toda la atención

Las semifinales del Torneo Súper X Copa Secco serán el plato fuerte de un fin de semana en el que además Old Lions buscará llegar a la final de la Zona Promoción del Regional del NOA y en el que también se jugarán partidos decisivos del Anual de Ascenso y habrá un nuevo Encuentro de Rugby Infantil de Desarrollo.

El sábado se definirá quiénes serán los finalistas del Torneo Súper con dos duelos muy interesantes que se jugarán en esta ciudad desde las 16. En avenida Costanera y Pastor Mujica, Old Lions recibirá a Club de Amigos de Fernández, en tanto que en el parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis será anfitrión de Añatuya. Tanto el León como los rojiblancos tienen ventaja de localía por haber terminado primeros en sus respectivos grupos.

Mientras tanto el domingo el Anual de Ascenso finalizará su fase clasificatoria con dos partidos pendientes de la Zona A: en Brea Pozo, el local recibirá a Termas, en tanto que en Ojo de Agua, La Cañada enfrentará a Olímpico B. Los partidos son claves para definir quién será el tercero de la zona y clasifica a cuartos de final. Por el momento, Olímpico B y Fernández clasificaron a semifinales al ser primeros de cada grupo, en tanto que los duelos de cuartos de final serán entre los segundos y terceros de cada zona.

Finalmente el otro punto de gran interés será la presentación de Old Lions en Tucumán, en donde enfrentará al Jockey Club por una de las semifinales de la Promoción. El León viene de asegurarse su permanencia en la elite del rugby regional y ahora irá por más ante un duro rival. La otra semifinal la jugarán Cardenales y Gimnasia y Tiro de Salta.

Programa

Torneo Súper X. Sábado 16.00: Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya y Old Lions vs. Club de Amigos. Anual de Ascenso. Domingo: Brea Pozo vs. Termas (15.00) y La Cañada vs. Olímpico (16.00)

Regional del NOA. Domingo: Jockey Club (Tuc) vs. Old Lions (16). Encuentro Infantil de Desarrollo: Domingo desde las 10 en club Fernández RC.