Cuatro pasionales cruces verbales de los testigos

07/09/2017 -

El tribunal careó a varios amigos de la víctima: al "Pelao" Castro con "Pucho" Díaz; a "Tila" Valor también con "Pucho" Díaz y, obvio, a "Tila" con "Cheo" Ledesma Después, careó a María Laura Sánchez con la esposa de "Pucho" Díaz. La primera acusó a la segunda de apoderarse de la carabina con la que se abrió la fatídica balacera. Sánchez se mantuvo en sus dichos.

"A vos, a tu marido y a tus hijos los voy a c... matando", habría advertido la víctima, según señaló Sánchez, añadiendo que tuvieron participación en el escándalo "Pucho" Díaz, "Tila" Valor, Ricardo Valor y el "Pelao" Castro. "Insultaron a mi marido. Che p... te vamos a c... matando, le gritaban. Después, el finado empezó a mear frente a la puerta de casa. Le pedí que respete al menos a mis hijos. Me dijo: a vos, a tu marido y a tus hijos los voy a c... matando. El finado y el ‘Tila’ estaban armados y me apuntaron. Mi marido fue a casa y volvió con una carabina e hizo un tiro al aire; empezaron a agredirlo y él escapó hacia el monte", sintetizó la mujer.

Las audiencias se reanudarán el 18 de septiembre. Será la jornada decisiva para alegatos y sentencia.