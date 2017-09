"Voy a buscar el nocaut hasta el sexto round"

Fotos CONFERENCIA. Luero, Díaz Gallardo, Paniagua, Camacho, Dapello y Pedroso participaron del contacto con los medios de prensa de la provincia.

07/09/2017 -

Diego Díaz Gallardo y Felipe Santos Pedroso estuvieron cara a cara ayer, en la conferencia de presentación de la velada boxística de mañana, en la que el santiagueño defenderá el título mundial de la categoría Medianos de la WBF.

También participaron de la presentación el promotor Raúl Camacho; el subsecretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, y los entrenadores Raúl Paniagua y Hugo Luero.

"Estoy bien, hablando mucho con mis entrenadores de tratar de tranquilizarme, porque soy local y es un peso más, pero como me dicen ellos: ‘Es tu fiesta y la tienes que salir a disfrutar’. Y la verdad que ahora estoy muy tranquilo, esperando el día", comentó Diego en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca del rival, comentó: "Es un poco más alto, pero no me aflige en nada, porque venimos trabajando con eso. Venimos guanteando en Los Ángeles con distintos sparrings, altos también, así que muy tranquilo por el trabajo que vinimos haciendo".

Diego también habló de cómo vive su familia este momento histórico en su carrera deportiva. "Mi madre (María Teresa) se pone muy nerviosa y no va a ir a la velada, porque no aguanta y se termina levantando. Va a ser mejor que quede con mi viejo en casa. Y mis hijos acaban de viajar con la escuela del Lawn Tennis al torneo de Rafaela. Los que sí estarán son mis hermanos y la gente que siempre me está mandando su mensaje de apoyo. Estoy muy feliz por todo eso", aseguró.

Consultado acerca de cómo imagina la pelea, explicó: "Pienso en una pelea, donde tengo que salir a cuidar un poco, porque es un boxeador pegador también. Voy a tratar de buscar el nocaut hasta el sexto round".

"Estamos bien, con la cabeza tranquila por esa misma situación, porque estamos para tirar los doce rounds, pero hay que salir despacio, de menor a mayor. Si no llega en el sexto, seguiremos trabajando", agregó confiado.

En la conferencia, el brasileño Felipe Pedroso comentó que llega en buenas condiciones físicas a este combate, que representa para él una gran oportunidad de conseguir el título mundial.

Además, comentó que le gusta mucho nuestra ciudad y que el calor no será un problema a pesar de que en Curitiba tiene un clima subtropical húmedo, con veranos suaves e inviernos frescos.

Hugo Luero

Hugo Luego también habló con EL LIBERAL y se mostró confiado. "A Diego lo veo muy bien, aunque en boxeo una piña puede definir todo, nadie es dueño de la verdad. Diego ha progresado mucho, porque él reapareció hace 7 meses cuando vine con Martín Coggi a hacer una exhibición y ahí se enganchó con todos nosotros. Trabajó con Gustavo (Zaccarías) en Estados Unidos e hizo un cambio grande", opinó.

Consultado por el combate de mañana, explicó: "No es una pelea sencilla, porque no hay paquete que pelee por el título del mundo, hay que respetarlo. A Diego lo veo más ligero que al rival, que no tiene rebusque en la defensa. Diego puede hacerse valer y trabajar con la defensa por arriba que es lo que mejor hace".