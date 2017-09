" Gra" Borges repasó su vida y obra en las "Alturas"

07/09/2017 -

La reconocida actriz Graciela Borges, que participó en más de 40 largometrajes desde que empezó a trabajar en cine cuando tenía apenas 14 años, a pesar de la férrea oposición de su padre, repasó su vida y su carrera artística en una entrevista pública que ofreció en el marco del Cuarto Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se realiza en Jujuy. "Hay un vuelo que necesito encarar, una conciencia de ser otro. Toda expresión o vocación artística que tenga una persona hay que celebrarla y respetarla. Es algo sagrado que llevamos dentro de nosotros. Hay en la actuación cierta calidad de locura que nos hace bien y nos saca de nuestra vida cotidiana", afirmó la intérprete al ser interrogada sobre los motivos que la llevaron a elegir la actuación como forma de trabajo y de vida.

En una charla abierta con Daniel Desaloms, uno de los directores del festival jujeño, la actriz de "El dependiente", "Pobre mariposa", "La ciénaga" y "Viudas", entre muchísimas otras películas, repasó algunos momentos clave de su vida y recordó que sufrió mucho en su infancia, "porque a los 7 años tenía una voz muy oscura y difícil. Era muy flaquita y pálida".

"Había mucha burla sobre mí, sobre mi voz, en la escuela donde iba. Me mandaron a un curso de declamación. Yo creía que me iba a morir. Y cuando pasé al frente a declamar un texto me di cuenta de algo mágico: que me comunicaba mejor con la gente a través de las palabras de otros", señaló la actriz en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy.

En relación con sus comienzos como actriz, Borges sostuvo que en aquel momento "tenía 14 años y no tenía una vocación, no pensaba en el cine. Sólo hacía declamación para mí misma. Un día vino Hugo del Carril al colegio y al verme declamar me propuso ser una escolar en su película ‘Una cita con la vida’. Tuve suerte de que me siguieran llamando".

La actriz contó, además, cuál es el origen de su nombre artístico y dijo que, al desafiar el mandato familiar y convertirse de todas formas en actriz, su padre le negó su apellido y de ahí surgió la necesidad de buscar otro: "Yo era muy intensa e hipersensible. Lloraba por cualquier cosa. Un día, en un almuerzo, le contaron a Borges por qué lloraba y él me dijo: ‘Le presto mi nombre’. Accedí y fue una gloria que le agradeceré toda la vida". Borges recordó con mucho afecto al cineasta Leonardo Favio, a quien conoció en 1957 mientras trabajaban en el rodaje de la película ‘El jefe’, de Fernando Ayala, y que luego la dirigió en 1969 en su película "El dependiente", y dijo: "Desde ese entonces, Favio fue mi amigo durante toda la vida".