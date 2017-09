Lu Lopilato: "En la escena del desnudo no fui yo"

07/09/2017 -

Para interpretar a la seductora y distinguida Mary de Los que aman, odian Luisana Lopilato (30) puso todo de sí. Por empezar, al igual que sus compañeros de elenco la actriz tomó clases de protocolo y ceremonial y vio decenas de películas de esa época.

Pero hubo mucho más. La actriz también se llevaba ‘tareas para el hogar’ y mientras les cocinaba a sus hijos Noah (4) y Elías (de un año y medio) estudiaba metódicamente cómo sacar y prender un cigarrillo para que en la ficción no se notara su desconocimiento en la materia.

"Fue una película y una historia que me encantó desde el primer momento. Siempre dije quiero hacer esta película, quiero hacer a esta Mary aunque no sabía si iba a poder", comienza diciendo la también esposa del cantante canadiense Michael Bublé (41) en una entrevista con Clarín.

Remarcó: "Fue un personaje que trabajé mucho". Es que, además de las interminables charlas y ensayos con el director del filme, Alejandro Maci, Luisana repasó la letra con un compañero de teatro en su casa y se preparó para dejar de lado todo tipo de prejuicios con el fin de encarar jugadísimas escenas con Guillermo Francella (62), quien en Casados con hijos (hace ya más de diez años) interpretaba a su padre y en "Los que me aman, odian" es uno de sus amantes. "No podía ser ni chicha ni limonada. Cuando vino la primera escena lo hablamos mucho con Lu. Había que mandarse o mandarse y se dio todo muy natural. Somos actores’" recordó días atrás el propio Francella en diálogo con Clarín.

Y en ese mismo sentido se expresó Luisana, quien hoy con 30 años, dos hijos y habiendo pasado por varios proyectos a lo largo de esta última década ve su carrera de otro modo.

"En la confianza y a la hora de estar en el set (Guillermo) me ayudó mucho, pero fue bastante cuidado, gente con mucho respeto, y algunas cosas las hice yo y otras fueron magia. En la escena del desnudo no fui yo, fueron efectos especiales. En ese momento yo estaba con corpiño porque más que preocuparme por lo que se iba a ver o no, yo quería estar bien en lo que se seguía", reconoció Lu.

Es que, después del impactante desnudo del que muchos ya hablan, Mary (Lopilato) y el Dr. Enrique Huberman (Francella) tienen relaciones sexuales.