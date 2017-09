La "Mole" Moli: "Tinelli se tiene que presentar a la audiencia"

07/09/2017 -

Fabio "Mole" Moli fue uno de los confirmados para la edición 2017 del "Bailando por un sueño", pero ni siquiera debutó en la pista.

Debido a su expreso gusto por las carreras de galgos, su participación generó tanto repudio por parte de los proteccionistas de animales y de la misma Candelaria Tinelli, quien le pídió a Marcelo Tinelli que ex boxeador no esté en el programa, que el conductor optó por desvincularlo a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

El cordobés se mostró ofendido por la decisión del "Cabezón" y tras reunirse con sus abogados acudió a la Justicia para exigir que "limpien su nombre" ya que lo habían tildado de "maltratador y asesino". En diálogo con PrimiciasYa, la "Mole" Moli contó que vendrá a Buenos Aires para "la primera audiencia" de conciliación.

"Tinelli tiene que asistir, esto es personal. Vamos a charlar todo lo que tengamos que hacer, quiero limpiar mi nombre. Vos sabés lo que genera Tinelli por Twitter. Si dice algo, genera mucho. Los panelistas de algunos programas me trataron de maltratador", aseguró.

Y cerró: "Hay gente que consume eso y si no me creyeron, voy a tratar de demostrar mi inocencia. Quiero limpiar mi nombre. Perdí muchos laburos por este tema. Quiero que se retracten personal y públicamente. No me interesa la indemnización económica".

Por el lado de Tinelli, fuentes cercanas al conductor declararon: "Se pidió la suspensión de la audiencia por cuestiones técnicas procesales, por algo que estaba mal planteado". ¿Qué pasará?