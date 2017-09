Las confesiones de "Naza" a "Barbie": "¡Dejé a cuatro novios por vos!"

07/09/2017 -

Nazarena y Barbie Vélez se sometieron a la entrevista cruzada de "Morfi, todos a la mesa" y se lo tomaron muy en serio. En un imperdible ida y vuelta, madre e hija hicieron a reír a Gerardo Rozín y compañía con sus ocurrencias y confesiones. "¿Dejaste alguna pareja porque no tenía onda conmigo?", le preguntó "Barbie" a Nazarena, detonando una bomba en el estudio del programa de Telefé. Ella contó que fueron cuatro las parejas que resignó: "A uno lo trataste de... No lo quería. El segundo era el que corría la pelota, a ese lo tachaste. Sobre el tercero, dijo: "Con él estuve casada. "Hubo un cuarto que me la ignoró (a Barbie). Corría la pelota..."