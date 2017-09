Zander Venezia, joven promesa del surf, murió por el huracán Irma

-

Zander Venezia, considerado una joven promesa del surf, falleció tras impactar contra un arrecife cerca de su casa, en el Este, en una zona conocida como Box by Box.

La familia, según la WSL, está a la espera del resultado de la autopsia, pero de acuerdo a al sitio especializado Surfline, podría haberse roto el cuello al impactar contra el arrecife. La web indica que al ocurrir los hechos, Zander "agarró una ola especialmente peligrosa".

Además, relata que entre que fue sacado del agua y llegó al hospital, "los intentos de reanimación fueron constantes". A su vez, indican que costó mucho tiempo lograr sacar a Venezia del agua.

Heavy surf claims the life of 16-year old Zander Venezia. Our deepest condolences to his friends and family. https://t.co/FHdhiU1Hx7 pic.twitter.com/9vmkidC4tQ