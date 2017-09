Ex futbolista del Barcelona canceló su boda por revelar que es bisexual

Hoy 13:26 -

Esta semana, la prensa mexicana dio a conocer la razón por la cual el ex futbolista del Barcelona, Jonathan Dos Santos, terminó con su pareja a mediados de agosto de este año. Su condición bisexual, fue la causante de su separación.

La youtuber Marta Carriedo, de 31 años, publicó un video en esa red social, dando explicaciones de lo sucedido: "Mi consejo fue siempre que lo que decidiera, tenía que hacerlo basándose en lo que le hace feliz", señaló.

A una semana de llevarse a cabo el casamiento, la revista de espectáculos "TV Notas" de México informó: "Platicamos con un amigo del futbolista y nos reveló los verdaderos motivos de su rompimiento con Marta. Jonathan Dos Santos lleva siete meses de noviazgo con otro futbolista, Giovani (su hermano) lo apoya!!"

La relación con la influencer comenzó no antes de mayo de este año y en julio decidieron hacer el anuncio, al parecer, siempre según el mismo medio local, por obligación de su padre, quien querría acallar los rumores que rondaban sobre su hijo de 27 años.

A finales del 2015, cuando el jugador ya había salido del Barcelona con destino a Villareal, se lo vinculó con su entonces compañero de equipo Mateo Musacchio. En ese entonces "TV Notas" confirmó que mantenían una relación hace "siete meses, y de la familia sólo lo saben los hermanos de Jonathan, quienes lo apoyan en todo.

20.2k Likes, 183 Comments - MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) on Instagram: "Keep it simple. Keep it real. Keep it YOU