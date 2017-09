Impresionante: Así es volar en medio del huracán Irma

Hoy 14:49 -

El ingeniero Nick Underwood que trabaja en el National Hurricane Center de los Estados Unidos, compartió un video de como se vuela durante el huracán Irma.

En el clip, que compartió en Twitter, se puede ver como la tormenta se incrementa dificultando la visibilidad. Ráfagas de vientos de más de 300 kilómetros por hora y mucha inestabilidad debido a la lluvia.

"Mi día en la oficina", twitteo el joven en su publicación que consiguió más de 562 retweets y más de 700 'me gusta'.

My day at the office. #HurricaneIrma @NOAA_HurrHunter pic.twitter.com/wpH83NIc6m