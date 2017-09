Fotos Boxeo: se realizó el pesaje de Diego Díaz Gallardo y Felipe Santos Pedroso

Hoy 19:17 -

Los púgiles Diego Díaz Gallardo y Felipe Santos Pedroso participaron esta tarde de la ceremonia de pesaje que se realizó en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

En la báscula, el santiagueño acusó un peso de 72,300 Kg., mientras que el brasileño Felipe Santos Pedroso acusó 71,900 kg.

De esta manera como pesaron menos de 72,500, según el reglamento, podrán combatir en la categoría Medianos.

Nota relacionada: "Te regalamos entradas para la velada boxística de Quimsa"

Los demás boxeadores que combatirán mañana también participaron del pesaje.

En el combate de semifondo se enfrentarán Ariel Moreschi y Fernando Ariel Ruiz, a 6 rounds en la categoría Welter.

La velada incluirá además los siguientes enfrentamientos: Sergio Rosales vs. Daniel Sosa (Pluma), Hugo Roldán vs. Fernando Comán (Súper Ligero), Marcos Emilio Villafañes vs. Miguel Ángel Salazar (Gallo), Eduardo Casal vs. Manuel Carraseo (Welter) y Pablo Rojas vs. Rodrigo Gaiza (Welter).