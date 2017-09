Fotos Miguel Ger confirmó que el Campeonato de Fisicoculturismo se realizará.

07/09/2017 -

En una conversación con Radio Panorama el culturista Miguel Ger, organizador del Campeonato Iberoamericano de Fisicoculturismo y Fitness, confirmó que el torneo se llevará a cabo "en honor a las víctimas de la tragedia".

Los cinco fallecidos se dirigían desde Rosario hacia Santiago capital cuando chocaron de frente con un camión y murieron calcinados en el interior del vehículo.

La conductora del automóvil, Alejandra Rubio, era bicampeona mundial de fisicoculturismo y llegaba a la provincia con un grupo de amigos y competidores con los que entrenaba en su gimnasio.

Al ser consultado sobre la campeona mundial, Ger no pudo disimular su tristeza y dijo: "Alejandra era una gran amiga mía, una excelente mujer. Ayer habíamos hablado por teléfono y me contaba que estaban listos”. Además agregó su versión de los hechos respecto al accidente que por estas horas se investiga. "Aparentemente el conductor del camión se durmió o venía borracho (no confirmado), se cruzó de carril y los chocó de frente. Mis amigos murieron calcinados, estoy destruido”, se lamentó entre lagrimas el competidor.

Respecto a la continuidad o cancelación del torneo, Ger comentó que había pensado en cancelarlo pero que gente de su entorno lo apoyó y alentó para que no lo hiciera por lo que determinó continuar con el mismo, en honor a las víctimas. "Lo voy hacer y el trofeo va a llevar el nombre de los chicos", sentenció.

Cabe recordar que el campeonato se llevará a cabo en la escuela Patricias Argentinas, este sábado 9, a partir de las 13 horas.