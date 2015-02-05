CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Septiembre 2017
A LA 01.00 STAFF
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 #VIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.30 LOS DEPREDADORES MÁS
PELIGROSOS
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 PARA TODA MUJER
16.30 LOS MÁGICOS
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.01 CONTACTO
10.00 SIN RESERVAS
12.10 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
12.40 MUY PARECIDO AL AMOR
14.46 EL SECRETO DE ADALINE
17.01 SÓLO PARA PAREJAS
19.25 LIGERAMENTE EMBARAZADA
22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.28 ALF (TEMPORADA 3)
09.54 LA EDAD DE LA INOCENCIA
12.24 NUESTRO AMOR
14.10 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
16.13 COYOTE UGLY
18.03 COLMILLO BLANCO
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 CARACORTADA
TNT
06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
09.13 BERNIE
11.02 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
12.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
14.27 EL ÚLTIMO SAMURAI
17.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
19.09 EL TURISTA
21.04 DOS LOCOS EN PATRULLA
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 EL QUINTO PODER
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES
DE MODA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A
LA REALIDAD
11.00 HOUSE M.D., JUEGOS
12.00 HOUSE M.D., UNA GRAN MENTIRA
13.00 GRIMM, AMOR CIEGO
14.10 SOLTERO EN CASA
16.00 HOUSE M.D., CONGELADO
17.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES
18.00 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS
CRUZADAS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES
SENTIDOS
21.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
23.10 AMERICAN PIE 2
01.20 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO
STUDIO UNIVERSAL
09.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
11.40 VERANO EN FEBRERO
13.50 FULLSCREEN
14.20 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
16.45 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL
19.30 FULLSCREEN
20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
23.25 EL VENGADOR DEL FUTURO
01.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY A LAS 22.30, TRIBUTO A
ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL
PAOLETTI. JOSÉ CORIA, EN
PERCUSIÓN, PABLO SANTILLÁN,
EN BAJO, Y QUIQUE VILLALBA, EN
PIANO.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA Nº 25)
+ HOY A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ
LA BANDA DE MÚSICA “SIN
QUERER QUERIENDO”.
+SÁBADO 9, A LAS 23, ADRIÁN
SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO
A MARC ANTHONY.
CLUB HURACÁN
(ROCA Y CHACO)
+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23,
“VUELVE PRIMAVERA 2017” CON
“EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO
POR WILLY OCARANZA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 9, PARTIR DE LAS 23,
WALTER OLIVERA “EL FESTIVALERO”,
LA CANCIONISTA SALTEÑA
MARCELA SÁNCHEZ, RECITAL DE
“CLODOMIRA CANTO”.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A
500 METROS DE RUTA 9)
+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30,
MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE
PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS
PABLO Y BÁRBARA. LAS
ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A
TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS
22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ
SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO
SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO CD, “SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
08/09 -17:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
08/09-09/09-20:00 (Cast) 22:35
(Subt) 00:45 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/09 -16:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
08/09-09/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast)
22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
08/09 -17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
08/09-09/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast)
00:40 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
08/09 -17:30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
08/09-09/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast)
00:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
08/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Subt)
00:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50-
20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
(VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40