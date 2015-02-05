CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Septiembre 2017

A LA 01.00 STAFF

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINÚA)

23.00 EL SULTÁN

00.45 #VIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.30 LOS DEPREDADORES MÁS

PELIGROSOS

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 PARA TODA MUJER

16.30 LOS MÁGICOS

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.01 CONTACTO

10.00 SIN RESERVAS

12.10 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

12.40 MUY PARECIDO AL AMOR

14.46 EL SECRETO DE ADALINE

17.01 SÓLO PARA PAREJAS

19.25 LIGERAMENTE EMBARAZADA

22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.28 ALF (TEMPORADA 3)

09.54 LA EDAD DE LA INOCENCIA

12.24 NUESTRO AMOR

14.10 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

16.13 COYOTE UGLY

18.03 COLMILLO BLANCO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 CARACORTADA

TNT

06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

09.13 BERNIE

11.02 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

12.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

14.27 EL ÚLTIMO SAMURAI

17.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

19.09 EL TURISTA

21.04 DOS LOCOS EN PATRULLA

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 EL QUINTO PODER

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES

DE MODA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A

LA REALIDAD

11.00 HOUSE M.D., JUEGOS

12.00 HOUSE M.D., UNA GRAN MENTIRA

13.00 GRIMM, AMOR CIEGO

14.10 SOLTERO EN CASA

16.00 HOUSE M.D., CONGELADO

17.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES

18.00 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS

CRUZADAS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES

SENTIDOS

21.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

23.10 AMERICAN PIE 2

01.20 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO

STUDIO UNIVERSAL

09.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

11.40 VERANO EN FEBRERO

13.50 FULLSCREEN

14.20 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

16.45 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL

19.30 FULLSCREEN

20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

23.25 EL VENGADOR DEL FUTURO

01.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY A LAS 22.30, TRIBUTO A

ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL

PAOLETTI. JOSÉ CORIA, EN

PERCUSIÓN, PABLO SANTILLÁN,

EN BAJO, Y QUIQUE VILLALBA, EN

PIANO.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA Nº 25)

+ HOY A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ

LA BANDA DE MÚSICA “SIN

QUERER QUERIENDO”.

+SÁBADO 9, A LAS 23, ADRIÁN

SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO

A MARC ANTHONY.

CLUB HURACÁN

(ROCA Y CHACO)

+SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23,

“VUELVE PRIMAVERA 2017” CON

“EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO

POR WILLY OCARANZA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 9, PARTIR DE LAS 23,

WALTER OLIVERA “EL FESTIVALERO”,

LA CANCIONISTA SALTEÑA

MARCELA SÁNCHEZ, RECITAL DE

“CLODOMIRA CANTO”.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A

500 METROS DE RUTA 9)

+SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30,

MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE

PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS

PABLO Y BÁRBARA. LAS

ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A

TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS

22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ

SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO

SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO CD, “SER”.

CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

08/09 -17:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

08/09-09/09-20:00 (Cast) 22:35

(Subt) 00:45 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN

CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/09 -16:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

08/09-09/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast)

22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

08/09 -17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

08/09-09/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast)

00:40 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

08/09 -17:30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

08/09-09/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast)

00:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

08/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Subt)

00:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50-

20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

(VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40

 
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