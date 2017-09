Rige el paro de micros de larga distancia

Fotos A la medianoche comienza un paro de micros de larga distancia.

Hoy 00:04 -

Empresas como San José, La Unión, Flechabus, Vía Bariloche, y Tata ven interrumpidos sus servicios. “Desde la medianoche no saldrán los servicios a ningún destino, hasta donde sabemos, mañana hay una reunión clave por el tema de la paritaria de los choferes”, señalaron desde la boletería de San José.

Desde las boleterías de La Union, indicaron que “la mayoría de las empresas ya no vende para mañana. Es por el paro de la UTA que no se está vendiendo boletos y será así hasta que se levante el paro. Dependerá si les pagan a los choferes, si hay o no servicios el fin de semana”.

A nivel nacional, dirigentes de la UTA confirmaron el paro que también afectará los servicios que parten desde Santiago. El secretario de prensa de la entidad, Mario Caligari, justificó que la medida de fuerza "obedece al incumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo" y advirtió que se extenderá hasta que las empresas paguen la suba salarial.

El paro afecta a los choferes de ómnibus de 5 compañías de larga distancia a causa de "incumplimiento" de pago de la suba salarial de 21 por ciento, dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria.