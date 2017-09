En el estadio de Tiro Federal se cumplirá una extensa jornada del certamen “Turco” Videla

08/09/2017 - CHOYA, Choya (C) La fecha 12 del torneo Jorge “Turco” Videla, que hace disputar la Asociación Friense de Fútbol Amateur, se jugará mañana en las instalaciones del Tiro Federal de Frías. Hay grandes expectativas por este capítulo debido a que los equipos quieren sumar de a tres para quedar mejor posicionados en la tabla por los futuros playoffs que se vendrán muy pronto. El programa arrancará a las 13 y contempla los siguientes encuentros: Vella Competición vs. Maestro Véliz, Los Tornillos vs. Gigantes, Loma Negra vs. Bar Palito, Los Cuervos vs. Leones y El Vasco Carnes vs. Barrio Oeste. Sigue cómodo en la cima de la tabla de posiciones Los Tornillos, el último campeón, con 28 puntos. Liga Choyana En el estadio Municipal de la localidad de Laprida se disputará la 17ª fecha del torneo que organiza la Liga Choyana de Fútbol. El domingo desde las 11 se cumplirá el siguiente programa: El Sur (Villa La Punta) vs. Los Leones (Laprida), La Juve (Estación La Punta) vs. El Norte (Villa La Punta), El Badén (Laprida) vs. Casa Blanca (Villa La Punta), Club Atlético Laprida vs. Arsenal FC (Villa La Punta) y Santa Rita (Puerta de Chávez) vs. Club Atlético Villa La Punta.