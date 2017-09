Mañana se levanta el telón para un capítulo imperdible del Clausura

Hoy 22:27 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se pondrá en marcha la undécima fecha del Clausura 2017, programado por la Asociación Fernandense de Fútbol Amateur, que cuenta con el auspicio de la Dirección de Deportes y Recreación en las categorías C40 y C50. La fecha es clave para los equipos que aspiran a consolidarse en puestos de vanguardia. Los partidos en primer turno arrancarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los partidos únicos comenzarán de 16 a 17. Programación En el Polideportivo Municipal: Arsenal vs. All Boys (C40) y Las Américas vs. Bº Belgrano. En Trula: Trula vs. La Loma (C50) y El Gateao vs. Maxikiosco Antu C40). En Barrio Sur: Gremio vs. Wall Mar (C50) y Bº Sur vs. Triunfadores (C40). En El Quemao: 9 de Julio vs. Defensores de Huasi (C50) y Tigres vs. Villa Elisa. En Las Américas: Los Amigos vs. Bº Sur (C50) y Sol de América vs. Talleres. En Sportivo: Trula vs. Wall Mar (C40). En Atlético Forres: Forres vs. La Loma (C40). Libre: Triki (C40). Resultados C50: Bº Sur 4, 9 de Julio 2; Trula 1, Los Amigos 1; Defensores de Huasi 2, Gremio 2 y Wall Mar 3, La Loma 0. C40: Trula 5, Villa Elisa 1; Tigres 0, Triunfadores 0; Wall Mar 3, Sol de Américas 1; Las Américas 2, La Loma 1; Forres 3, Maxikiosco Antu 0; Arsenal 5, Triki 1; El Gateao 2, Talleres 0 y Bº Belgrano 6, All Boys 1.