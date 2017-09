En cancha de Coinor se desarrollará otra fecha apasionante del torneo Luis “Patón” Yudi

08/09/2017 - CHOYA, Choya (C) Mañana en Coinor se desarrollará la sexta fecha del certamen que lleva el nombre de Luis “Patón” Yudi y que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Desde las 13, se cumplirá la siguiente programación: La Casa del Plomero vs. Ferroviarios, Farmacia del Rosario vs. Icaño, Colonia Achalco vs. MyM Deportes, Los Amigos vs. Atlético Quirós, Carnicería Tres Hermanos vs. Canarios, Panificadora La Deseada vs. Influencia, Veteranos vs. Panificadora La Suecia y Deportivo Choya vs. La Mexicana. Los resultados de la fecha anterior fueron: Veteranos 0, Farmacia del Rosario 2; Influencia 0, Deportivo Choya 2; Panificadora La Suecia 0, MyM Deportes 4; Los Ferroviarios 4, Icaño 2; Atlético Quirós 4, Los Canarios 0; La Casa del Plomero 1, Los Amigos 4; Panificadora La Deseada 2, Colonia Achalco 0 y Carnicería Tres Hermanos 2, La Mexicana 1.