El Parque Municipal recibirá esta noche al Clausura Axion Energy

08/09/2017 - CHOYA, Choya (C) Esta noche desde las 20 se disputará la séptima fecha del campeonato Clausura Axion Energy, que es organizado por la Liga de las Instituciones de Frías. El estadio que albergará las emociones será el Parque Municipal. Habrá en total cinco partidos. El orden será el que se detalla a continuación: Social vs. La Bío, Tránsito vs. Comercio, Polideportivo vs. Obras, Hípico vs. Loma Negra, Policía vs. Aoma. Tendrá fecha de descanso el elenco de Técnica. Las posiciones tienen a Social, Tránsito y Obras con 15 puntos; Comercio 10; La Bío, Técnica y Loma Negra 7; Polideportivo 5; Policía e Hípico 2 y cierra la general el representante de Aoma sin sumar unidades.