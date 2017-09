Otra gran cita con el Clausura

08/09/2017 - La Liga Clásicos Barriales del Norte atraviesa por su mejor momento en lo deportivo y cada fin de semana se refleja en cada uno de los partidos que forman parte del Torneo Clausura en las categorías C20 y C30. Mañana será otra jornada de emociones con la disputa de la novena fecha que abarca enfrentamientos interesantes, como los que protagonizarán La Madrid vs. Hermanos Juárez (20), en la cancha de Morumbí de Borges, y Autonomía vs. La Rifa de Alberto (30), en la cancha de Autonomía. A medida que pasan las fechas, el campeonato se pone al rojo vivo por las ganas y las intenciones que tienen la mayoría de los equipos de seguir prendidos a la ilusión del título. El programa completo para mañana es el siguiente: en Estudiantes, Estudiantes vs. Juv. Villa Borges (20); La Plaza vs. Los Laureles (20) y B. Colón vs. Gas del Estado (30). En Barrio Aeropuerto, Diego y Martín vs. 6to. Pasaje Jrs (20); Ruta Uno vs. Club Triángulo (20) y Ruta Uno FC vs. 7mo. Pasaje FC. En Calle 107, La Perú vs. San Esteban (20); Carne Los Amigos vs. La Libertador (20); Árbol Solo vs. Villa Borges (20) y El Seppse vs. Tinglados Albarracín (30). En Morumbí de Borges, La Madrid vs. Hnos Juárez (20); Los Tenas vs. Peti FC (20) y Polirrubro Ailén vs. Los Pibe de Huaico Hondo (30). En El Fondo de Borges, Juv. Borges vs. Huaico Hondo (20); Petrolíder vs. Juv. del Gas (20) y El Fondo de Borges vs. Los Pumas (30). En Sexto Pasaje, Los Piratas de la 109 vs. La 21 del B. Aeropuerto (20); la 23 FC vs. Calle 4 Jrs (20) y 6to. Pasaje vs. Calle 13 FC (30). En Chaña r , Ca r r o Bar Chara vs. Juan F. Ibarra (20); Carlitos Legui vs. Emaús (20) y La 203 vs. Los Pibe del Pasaje (30). En La Loma, Pasaje 421 Vino Tinto vs. Los Peregrinos (20); Calamares vs. Panificadora Franci (20) y Refrigeración Llanos vs. Rita Car (30). En Mal Paso, Juv. de La Bañadera vs. Amigos de la 18 (20); La Banda de Memo vs. Mojones (20) y Mal Paso vs. Carne La Hacienda (30). En Villa Grimanesa, Km 49 vs. Juv. de Colón (20); Los Pibes de la 18 vs. Quilmes (20) y El Rey de Copas vs. Pasaje 421 FC (30). En Autonomía, Primer Pasaje vs. Florería Ema (20); Juv. de Paseo Colón vs. San Telmo (20) y Autonomía vs. La Rifa de Alberto (30). En Pablo VI, Verdulería Chiki vs. Juventud Santiago (20); Pablo VI Jrs. vs. Los Millos (20) y Pablo VI FC vs. La Bañadera (30). En Santa Rosa, Óptica Bella Vista vs. Alma Fuerte (20); Santa Rosa Jrs vs. Triángulo Jrs. (20); Santa Rosa FC vs. La Cochetti (30). En Tarapaya, Estrella Jrs. vs. Los Pacíficos (20); El Vaso de Tarapaya vs. Juv. de Tarapaya (20) y Tarapaya vs. Calle 4 FC (30). 