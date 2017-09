Los Veteranos vivirán otra mañana de domingo repleta de emociones

08/09/2017 - La dirigencia del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero hará disputar el domingo la novena fecha del certamen Clausura 2017 denominado Delicio Camus, en varios escenarios. La competencia tendrá el siguiente cronograma de encuentros: En Ejército Argentino: de 10 a 10.30, Independencia vs. Óptica Deportiva. En Sindicato de Obras Sanitarias: de 10 a 10.30, Bobinados Piri vs. Abogaos. En Infantería: de 10 a 10.45, Cuinfase vs. Óptica Molinari. En Parque Municipal de La Banda: de 10 a 10.45, Eroplas vs. El Tony. En El Mistol: de 10 a 10.30, Casa Olea vs. Gremio Municipal. Estará libre Remises Mar del Plata. En tanto, también el domingo y desde las 10, se jugará la octava fecha del Torneo Anual Ramón “Vaca” Santillán, que tiene este programa: En Los Potros: Taller Locura vs. Ateneo San Roque. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Central Córdoba. En Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Trigoria. En Campeones del 28: Estilista Ricky Gómez vs. Vet. Estudiantes. En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Ima Construcciones. En El Triángulo: El Triángulo vs. Simusa. En Asociación: Gus Mar vs. Panificadora Lola. Libre: OBV Sialle.l